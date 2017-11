Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 21. kole extraligy Chomutov 3:2 a po reprezentační přestávce prodloužili svoji vítěznou sérii na čtyři zápasy. Ještě 11 vteřin před koncem normální hrací doby drželi Piráti na západě Čech remízu, ale poté kanonýr Dominik Kubalík rozhodl šťastnou trefou o tříbodovém zisku pro Indiány. Hosté naopak ztratili již desáté utkání z posledních dvanácti a klesají tabulkou.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji, ale dlouho naráželi na dobře organizovanou obranu Pirátů. Až v šesté minutě se po tlaku čtvrté řady v útočném pásmu dostal k dorážce Kvasničkovy střely Schleiss, Lukeš však stačil na poslední chvíli zakročit proti kotouči mířícímu do odkryté branky levým betonem. Chomutovský gólman následně tým podržel během oslabení a v přesilovce Pirátů měl štěstí, že napadající Preisinger pálil nad.

Ve 14. minutě nabídl Indrák zbytečným faulem hostům početní výhodu, Mrázek nenápadným nahozením od modré čáry překvapil gólmana Svobodu a ukončil po 195 minutách a 30 vteřinách jeho neprůstřelnost.

"Je to dobré číslo. Jsme ale hlavně rádi, že jsme vůbec vyhráli. Bylo mi to během zápasu úplně jedno. Chytal jsme pořád stejně. Měl jsem v předchozích utkáních štěstí až moc. Dneska se to trochu otočilo. Ten první byl trochu tečovaný. Ani nevím, jak padl," komentoval svoji dlouhou sérii bez obdrženého gólu vyšperkovanou třemi nulami za sebou Miroslav Svoboda.

Rychle odpovědět mohl Kubalík, s tradiční ranou bez přípravy z pravého kruhu ale neuspěl. Krátce po pauze unikl chomutovským obráncům Petr Straka, jenž však tváří v tvář Lukešovi zakončil slabě.

V 25. minutě se díky nedisciplinovanosti hostů dočkali Indiáni vyrovnání, když v přesilovce zesílené ponechanou výhodou Gulaš ideálně trefil z mezikruží Kratěnovu přihrávku. Hosté poté přečkali další plzeňskou přesilovku a naopak z brejku nekrytý Huml vypálil z pravého kruhu těsně vedle.

Po polovině utkání se k náporu nadechli znovu domácí, Mertl však pokazil přečíslení tří na dva a Kubalík po chytré Kracíkově přihrávce zpoza branky trefil zblízka jen klečícího Lukeše. V 36. minutě udeřilo na druhé straně, když po povedeném střídání třetí chomutovské formace Huml pohodlně dorazil do sítě Flemmingovu vyraženou střelu a upravil na 1:2.

"Po druhé třetině jsme si v kabině říkali, že musíme hrát pořád stejně, že se to k nám přikloní. Měli jsme tam šance a střely a nechtěli jsme polevit. Celý zápas jsme tahali za delší konec," okomentoval průběh souboje s Chomutovem Dominik Kubalík.

Závěrečnou třetinu zahájili hosté pasivně a v 45. minutě po rychlém přechodu modré čáry zužitkoval Kvasničkovu přihrávku neatakovaný Mertl k vyrovnání na 2:2. Poté rozjetí Indiáni promarnili dvě přesilové hry v krátkém sledu a to povzbudilo Piráty. Skokan ale v dobré pozici minul branku.

Posledních pět minut normální hrací doby patřilo opět vedoucímu mužstvu extraligy, Lukeš však odolal šancím Indráka, Kubalíka i uzdraveného Kratěny. Hosty zlomil až trest za příliš mnoho hráčů na ledě. Po jeho uplynutí pouhých 11 vteřin před sirénou totiž Kubalíkovu bekhendovou přihrávku od mantinelu nešťastně tečoval mimo Lukešův dosah spoluhráč Růžička a hosté prohráli devátý zápas na plzeňském ledě za sebou.

"Takhle to většinou končí, když Kubalda (Dominik Kubalík) nahrává. Byl to gól Kubaldy. Já ten puk vůbec netrefil. Byl to 'vlastňák'," popsal rozhodující situaci zápasu před brankou clonící útočník Miroslav Indrák, který se pokusil zblokovanou Kubalíkovu přihrávku tečovat.

"Celý zápas jsme byli aktivnější a zasloužili jsme si vyhrát. Naráželi jsme na brankáře Lukeše, který chytal výborně. Znám ho z reprezentace," dodal Indrák.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Byli jsme dnes po celé utkání aktivnějším týmem. Zápas nám po pauze vyšel opravdu dobře. Kluci si pořád svojí aktivitou vytvářeli mraky šancí. I když byl ten vítězný gól 11 vteřin před koncem určitě šťastný, tak byl podle mě odměnou za naši aktivitu a vyhráli jsme zaslouženě. Musím kluky za výkon pochválit. Složení útoků měníme zatím celou sezonu a dnes si to docela sedlo."

Petr Martínek (Chomutov): "Celý zápas nás držel Štěpán Lukeš v brance, který pochytal několik gólových šancí. My jsme prakticky za dvě třetiny vytěžili z minima maximum, když jsme dali dva góly. Ve třetí třetině jsme vyrobili individuální chyby, které nás stály zápas. Ten třetí plzeňský gól byl hodně šťastný, ale opět mu předcházela hrubá chyba, která se nesmí stávat. Situaci před vyloučením za příliš mnoho hráčů na ledě jsem dobře neviděl, ale rozhodčí asi ano, a tak jí zapískal správně."

HC Škoda Plzeň - Piráti Chomutov 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Gulaš (Mertl, Kratěna), 45. Mertl (Kvasnička, Gulaš), 60. D. Kubalík - 14. J Mrázek (Chlouba), 36. Huml (Flemming, Havel). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Kika - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 5665.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička - Gulaš, Mertl, Stach - Indrák, Kracík, D. Kubalík - Kratěna, Kodýtek, P. Straka - Hollweg, Preisinger, Schleiss. Trenéři: Martin Straka, L. Čihák, Vlasák a Jiří Hanzlík.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa - Vondrka, Skokan, Tomica - Tomeček, Vl. Růžička ml., Sklenář - Havel, Huml, Poletín - Lauko, Chlouba, Koblasa. Trenéři: Vl. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.