Kodaň - Kanonýr Dominik Kubalík stejně jako v únoru při premiérovém startu na olympijských hrách v Pchjongčchangu ozdobil gólem i svůj debut na mistrovství světa. Na vítězství českých hokejistů 3:2 v prodloužení nad Slovenskem při vstupu do turnaje v Kodani přispěl nejen vyrovnávací trefou na 1:1, ale i asistencí u gólu Martina Nečase, který 10 sekund před koncem třetí třetiny vynutil prodloužení.

Kubalík se ocitl sám před slovenským gólmanem Markem Čiliakem už ve třetí minutě, ale bekhendovým zakončením minul. Po 64 vteřinách druhé části už uspěl, opět si přehodil puk z forhendu a tentokrát jej zasunul mezi betony opory českého mistra Komety Brno. Přitom sám Kubalík s úsměvem tvrdí, že zakončení do blafáku není jeho oblíbená disciplína.

"Neumím kličky a v první třetině jsem to ukázal. Pamatuji si, že už jsem to jednou na Marka (Čiliaka) zkusil a vyšlo mi to. Problesklo mi to hlavou v první třetině i v té druhé, jsem rád, že mi to tam padlo a že jsme to srovnali hned ze začátku třetiny," pochvaloval si Kubalík, který před třemi měsíci gólem přispěl na začátku olympiády k výhře nad Kanadou 3:2 po nájezdech. I tehdy vyrovnával na 1:1.

Slovensko dvakrát v zápase udeřilo v přesilových hrách a dvakrát vedlo, ale Češi výhru v závěru vybojovali díky brance Dmitrije Jaškina v čase 62:09. "Byl to hodně těžký zápas. Bušili jsme do nich, trošku zbytečně jsme je pustili do přesilovek, tam byly zbytečné fauly, které nás mohou stát zápas. Oni dvakrát vystřelili od modré čáry a dali dva góly," uvedl Kubalík.

Podle útočníka švýcarského klubu Ambri-Piotta by se dalo dobře sehranými situacemi Slováků v přesilových hrách inspirovat. "Takhle to má vypadat. Jednoduchá přesilovka, fungovala jim. Jsem rád, že jsme to potom zvládli a otočili. Ve třetí třetině jsme si za tím šli, doufali jsme, že tam něco spadne a nakonec spadlo," uvedl Kubalík.

Měl na tom také přičinění, když před útočnou modrou čárou protečoval puk na rozjetého Martina Nečase, který povedenou střelou z pravého kruhu odvrátil porážku.

"Neči výborně našlápl a propadlo to tam. Díky bohu za to. Vzniklo to tak, že na mě vypadl puk. Myslel jsem si, že to propasíruju do pásma, namotalo se to na mě, až to měl na hokejce Neči. Měl výbornou rychlost, bylo vidět, že bude střílet. Vystřelil do protipohybu na teploměr," popsal Nečasovu trefu.

Byla výsledkem tlaku, protože Češi přestříleli Slováky ve třetí třetině v poměru 15:4 a celkově 42:17. "Snažili jsme se všechno házet do brány. Být všude možně, abychom jim narušili rozehrávku a neměli moc času. Docela se nám to dařilo," uvedl Kubalík.

Podobný průběh utkání je podle dvojnásobného nejlepšího střelce extraligy velkým povzbuzením. "Dokázali jsme si, že zápasy umíme otočit a pomůže nám to," uvedl. Pochvaloval si také atmosféru v Royal Areně, kterou zcela zaplnili čeští a slovenští fanoušci. "Neskutečné, ani jsem nečekal, že to bude takové. Bylo tady hodně Čechů i Slováků, byl to opravdu dobrý zážitek," dodal Kubalík.