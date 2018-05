Kodaň - Třemi body za gól a dvě asistence se podílel útočník Dominik Kubalík na pondělním vítězství českých hokejistů na mistrovství světa v Kodani nad Rakouskem 4:3. Vyhoupl se tak do čela produktivity týmu kouče Josefa Jandače po základní skupině.

"Samozřejmě jsem rád, ale nejdůležitější zápas teprve přijde. Hlavně aby se dařilo tam," řekl před nadcházejícím čtvrtfinále Kubalík, který v sedmi duelech nasbíral osm bodů za tři branky a pět asistencí.

Na soupeře, kterého určí dnešní program turnaje, se dvaadvacetiletý kanonýr Ambri-Piotty neohlíží. "Já ani netipuju. Jestli to bude Amerika, Kanada nebo Finsko... Někoho dostaneme a půjdeme si to s ním rozdat," uvedl Kubalík, který při debutu na velké mezinárodní akci v únoru na olympijských hrách v Pchjongčchangu zaznamenal v pěti západech dva body za dvě branky.

Variantami možných soupeřů na čtvrtfinále ve čtvrtek v Herningu, kterými před dnešními duely vedle USA, Finska a Kanady zůstává i domácí Dánsko, se ani v týmu moc nezabývali. "Něco se občas řekne, třeba hraje Kanada s Lotyšskem. Ale já ani nevím, co by nám mohlo pomoct, co hraje pro nás. Ani nevím, koho bychom chtěli," řekl Kubalík po duelu s Rakouskem.

Před jeho začátkem už měli Češi jistotu třetího místa ve skupině A a ztratili definitivně naději na posun na druhou pozici a setrvání v play off v Kodani. "To jsme tak nějak neřešili. Chtěli jsme odehrát generálku vítězně a zahrát to, co budeme hrát potom. Přineslo to vítězství, což je důležité. Rakušané nás prověřili ve hře dozadu. Máme tam mezery a musíme to napravit," uvedl Kubalík.

Češi vedli nad Rakouskem už ve třetí minutě 2:0, ale nakonec uhráli s nováčkem elitní kategorie jen těsný výsledek. "Dali jsme sice rychlé dva góly, ale pak jsme to v první třetině zase přehrávali. Tahali jsme to, nebyly tam základní jednoduché věci, které nás předtím zdobily," podotkl plzeňský odchovanec.

"Takové zápasy k tomu svádí, že si chcete trošku dovolit více. Ale takhle my hrát nemůžeme, věděli jsme, že je to pro nás generálka na čtvrtfinále. Trochu jsme se potom zvedli, až na ten konec. Zaspali jsme v útoku a oni dali dva góly," uvedl Kubalík.

Sám v 26. minutě zvýšil na 3:1. Po přihrávce Tomáše Hyky z pozice mezi kruhy překonal brankáře Davida Kickerta plachtící střelou na vyrážečku. "Kdybych to v neděli (proti Francii) dostal stokrát na volej, ani jednou bych to netrefil. Dneska jsem to trefil tak nějak na placku, ani nevím. Přejel tam bek a spadlo to tam. Usmálo se na mě štěstí. Potěšilo mě, že i takový gól může padnout," dodal Kubalík.