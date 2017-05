Praha - Nečekanou, ale příjemnou změnu svého osobního programu musel řešit hokejový kanonýr Dominik Kubalík. Místo na dovolenou vyrazil již dnes směr Paříž s hokejovou reprezentací, z jejíhož kádru byl přitom při zužování po zápasech Euro Hockey Challenge v Německu 22. a 23. dubna vyřazen. Zranění Petra Holíka ho ale vrátilo zpět do hry.

"Nejdřív to byl trošku šok, protože už jsem s nominací nepočítal. Jsem ale příjemně potěšený, že nakonec do Paříže jedu," řekl Kubalík před odletem novinářům. Přiznal, že změnil plány, které měl. "Musel jsem zrušit dovolenou. Odlétat na ni jsem měl už v sobotu. Místo toho ale jedu do Paříže, což je určitě lepší," pousmál se jednadvacetiletý Kubalík.

S kamarády měl namířeno do Egypta. "Dlouho jsme plánovali nějakou exotiku, ta ale nakonec neklapla, takže to měl být jen Egypt. Narychlo jsme si vyřizovali pasy, nakonec ale zbytečně. Kamarádům jsem se musel omlouvat. V létě to ale napravíme," ujistil Kubalík.

Balení prý bylo v jeho podání hodně chaotické. "Tady v Praze na letišti jsem zjistil, že mám ze všech hráčů úplně nejmenší zavazadlo. Vypadá to teda, že jsem doma asi něco zapomněl. Pas a hokejovou výzbroj ale mám, což je nejdůležitější," řekl Kubalík s úsměvem.

Jakožto připraveného hráče v záloze pro případ zranění ho oslovili kouč Josef Jandač a asistent Jaroslav Špaček v pondělí. "Během úterka se to pak ještě řešilo. Zrovna jsem byl doma a uklízel. Hodně mě to potěšilo. Jsem z toho nadšený. Když jsem se dozvěděl, že v mužstvu končím, byl jsem trošku zklamaný," nezastíral Kubalík.

Pro zbývající členy reprezentačního týmu byl rázem dobrým cílem různých narážek a žertíků. "Hned mi říkali, že to určitě byla plánovaná pauza, a dobírali si mě, jestli jsem byl někde na dovolené. Pár kluků, kteří za poslední týden v mužstvu přibyli, jsem neznal, ale to nebude problém," podotkl Kubalík, jenž zároveň sháněl nocležníka na pokoj.

"Pár kluků jsem se ptal, ti už jsou ale samozřejmě spárovaní, takže uvidíme, kdo na mě nakonec zbude," nelámal si hlavu král extraligových střelců posledních dvou sezon.

Loni už atmosféru na světovém šampionátu nasál. Čekal na šanci, ta však nepřišla a dějiště opustil předčasně. Věří, že letos bude mít jeho cesta o něco lepší tečku.

"Jdu do toho s tím, že budu připravený a doufat v šanci od trenérů. Když ji dostanu, doufám, že mužstvu k něčemu budu. O mé roli jsme se zatím nebavili. Pár dní jsem teď nebyl na ledě, tak se do toho hlavně musím rychle dostat," plánoval Kubalík.

Hlad po hokeji a chuť ukázat své kvality mu neschází. "Věděl jsem, že to z mé strany předtím nebylo úplně dobré. Jsem zastáncem toho, že člověk musí jít štěstí naproti. A já asi nešel. Teď se to budu snažit napravit. Když dostanu šanci, budu chtít ukázat, že na to mám," doplnil Kubalík.

Od nové sezony by měl působit v zahraničí. Ruská média píší jako o hotové věci, že bude hájit barvy Ufy. "Dokud to nebude oficiální, nechci o tom moc mluvit," omluvil se Kubalík. "Ale je pravda, že bych měl odejít do Ruska," přitakal.

Kontinentální liga bude pro mladého forvarda v mnoha ohledech výzvou. "Samozřejmě se těším, zároveň se ale i bojím, když tak od kluků v reprezentaci slýchám, jak to občas v Rusku chodí. Věci, které jsou u nás samozřejmostí, tam neplatí. Věřím ale, že to v mé kariéře bude krok dopředu," řekl Kubalík.