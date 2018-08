Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka díky gólu Filipa Kubaly ze třetí minuty nastavení porazili Ostravu 2:1. Domácí ve druhém kole první ligy poslal do vedení Jan Kuchta, za Baník ještě před pauzou odpověděl Daniel Holzer. Slovácko v nejvyšší soutěži zvítězilo poprvé v sezoně a celkově po šesti zápasech, Ostrava nenavázala na úvodní výhru 1:0 nad Jabloncem a v lize padla po šesti utkáních.

Hosté začali lépe a ve 12. minutě si vypracovali první větší šanci, když Jánoš po rohovém kopu vypálil těsně vedle. Slovácko přidávalo na aktivitě. Po dalším rohu dostal míč volný Sadílek, který však zakončení selhal.

Domácí už ve 22. minutě otevřeli skóre. Juroška nacentroval do šestnáctky na Kuchtu, který nejprve hlavou trefil protihráče, ale z dorážky levačkou vystřelil přesně k tyči. Útočník hostující ze Slavie dal za Slovácko premiérovou soutěžní branku.

Ostravští se z prvního inkasovanému ligového gólu po 336 minutách vzpamatovali a nadechli se k náporu. Ve 35. minutě se po Fillově standardní situaci při závěru v šestnáctce nejlépe zorientoval Holzer a zblízka vyrovnal. Krátce před pauzou o kousek minul Juroška.

Ve druhém poločase více než šest tisíc diváků dlouho vidělo opatrnější a vyrovnaný boj bez velkých šancí. Baník si po 70. minutě vytvořil dvě velké příležitosti Nejprve střídající Granečný ve slibné pozici trefil Daňka a brankář Slovácka poté s problémy vyrazil i Jiráskovu ránu. Aktivnější hosté mohli rozhodnout ještě v 87. minutě, ale Fillovu hlavičku zneškodnil Daněk a dorážka proletěla vedle branky.

Rozuzlení zápasu přišlo až v nastaveném čase. Slovácko dostalo k dispozici přímý kop těsně za šestnáctkou. Petrovu střelu do horního růžku sice gólman Laštůvka skvěle vytáhnul, ale odražený míč se dostal ke Kubalovi a domácí náhradník rozhodl. Slovácko vyhrálo pátý z posledních šesti vzájemných ligových duelů.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Je jasné, že jsme dnes vyhráli šťastně. Hráče jsme připravovali na to, jak zápas může probíhat, že to bude hodně o osobních soubojích, odražených míčích a standardních situacích, a to se potvrdilo. Zápas asi nebyl úplně ke koukání a s naším výkonem moc spokojený nejsem. Každopádně dneska jsem od prvního hvizdu viděl koncentraci a nasazení a hráči za to byli odměněni. Michal Daněk byl jeden z těch, kteří zachraňovali zápas a jemu patří velký dík, že mužstvo v důležitých situacích podržel."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Fotbal někdy dává a někdy bere. Dovolím si říct, že dneska jsme přišli o tři body. V druhém poločase jsme měli dvě obrovské šance a kdybychom je proměnili, určitě bychom neprohráli. Musíme se z toho oklepat a připravit se dobře na Příbram, která dnes vyhrála a čeká nás těžký soupeř. Před druhým gólem tam byl nešťastně vyražený míč, že ho Fillo přeběhl. Slovácko to dohrávalo ve více hráčích a s tím se těžko dá něco dělat, sešlo se to a vyhodnotit se to dá až u videa."