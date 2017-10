Praha - KSČM je podle předsedy Vojtěcha Filipa připravena vstoupit do vlády, když jí to výsledek voleb umožní. "Samozřejmě, že kdybychom měli takovou důvěru, tak bychom o to usilovali," řekl v předvolebním rozhovoru ČTK. Vládní angažmá podle něj není jedinou prioritou strany. Případná jednání povede o programu. Nemyslí si současně, že by mohla účast ve vládě komunisty oslabit tím, že by je připravila o protestní hlasy.

"Koalice uzavíráme zásadně po volbách a zásadně programové. Po krajských volbách jsme také mohli jít do koalice s hnutím ANO v Ústí nad Labem, ale šli jsme do programové koalice se sociální demokracií a SPD. A máme tam jen jeden hlas navíc a ta většina je křehká," uvedl k očekávaným povolebním jednáním. Doplnil, že mezi nepřekročitelné principy pro komunisty patří například požadavek referenda o setrvání země v Severoatlantické alianci. S tím souvisí prosazování sociálního programu KSČM. "Sociální program nemůžete prosazovat ve chvíli, kdy budete vázáni na obrovské finanční prostředky, které vynakládáme nikoli na obranu republiky, ale na obranu cizích zájmů," uvedl.

Ačkoli komunisté ve sněmovních volbách získávají pravidelně přes deset procent, do koalice na úrovni vlády je zatím nikdo nepozval s odkazem na historii strany. Případná účast ve vládě by podle Filipa pro KSČM neznamenala automaticky ztrátu hlasů a oslabení, jako se tomu stalo po vládním angažmá komunistů ve francouzských vládách. "Těch zkušeností je několik. Na druhou stranu vládnutí AKELu na Kypru bylo úspěšné, přestože byli vyměněni, ale to je logický posun, který tam nastal," myslí si. K tomu podle Filipa protestní hlasy vzali před čtyřmi lety komunistům hnutí ANO a tehdejší Úsvit. "Takže my jsme rádi za protestní hlasy, ale také chceme programově řešit situaci v České republice," řekl.

Při analýze volebních programů ostatních stran Filipa překvapilo to, že například i pravicové strany nabízejí u některých témat stejná řešení jako komunisté, citoval například názor na inkluzi ve školách obdobný s ODS. "Největší průnik je tradičně s ČSSD. Zajímavé je, že průnik s KDU-ČSL je hodně vysoký. Překvapilo mne, jak malý průnik máme například s Piráty, protože jejich názory například na migraci i na řešení evropských otázek mi připadá, že kopírují TOP 09, očekával jsem u nich jiná řešení," konstatoval.

Prvotním cílem pro práci ve Sněmovně bude pro KSČM prosazení obecného referenda. "Samozřejmě v tuto chvíli je prioritou přijetí zákona o tom, že lithium bude těženo a zpracováváno podniky v rukou státu, respektive veřejného sektoru," připomenul Filip aktuální téma volební kampaně. Budoucí těžbu tohoto vysoce ceněného kovu řešila KSČM už loni na podzim a na jaře na seminářích, ze kterých vzešel návrh zvláštního zákona.

Za prioritu označil i zajištění bezpečnosti, kam spadá organizace bezpečnostních sborů. Nedávná policejní reforma, o kterou se přeli vládní ANO s ČSSD podle něj strukturu policie zhoršila. Zamyslet se je podle něj nutné i nad strukturou státního zastupitelství a revidován by měl být i občanský soudní řád.

Z diskutovaných ústavních změn komunisté usilují o zavedení obecného referenda. V oblasti kompetenční schvaluje Filip, aby prezident měl právo jmenovat vedení Nejvyššího správního soudu.

Kampaň před sněmovními volbami hodnotí Filip jako velmi agresivní

Filip považuje končící kampaň před volbami za agresivní. Je podle něj vedena velmi agresivně mezi stranami dosavadní koalice - ČSSD, lidovci a hnutím ANO, i vůči opozici. "My se toho vzteklého tónu nechceme účastnit, takže většinu kampaně trávíme kontaktní kampaní, tak možná nejsme vidět mezi novináři, ale jsme mezi lidmi," řekl Filip ČTK.

Komunisté letos, až na čtyři výjimky, nepořádali velké mítinky. Všichni kandidáti měli osobní plány, kde a s kým se setkat. Filip si cení zvlášť akce, která se uskutečnila během studentských voleb a během které diskutoval se studenty o programu "od marihuany až po obranu míru". "Studenti byli, řekl bych, těmi, kteří se více zajímali o program, než ti, kteří nám přišli vynadat, nebo nás přišli pochválit," uvedl.

Komunisté do kampaně vloží 25 až 30 milionů korun, což je zhruba třetina nového limitu, takže zákonná úprava jejich prezentaci neovlivnila. "Omezuje ty, kteří do toho vkládají velké prostředky, to my jsme nikdy nebyli, proto jsme navrhovali i nižší limit," poznamenal.

Za úspěch ve volbách bude Filip považovat, když komunisté dosáhnou stejného počtu voličských hlasů jako v minulých volbách a více. "Pro nás bude úspěch udržení, nebo zvýšení počtu hlasů," uvedl. O počtu mandátů rozhodne to, kolik se do Sněmovny dostane stran. Před čtyřmi lety získali komunisté 15 procent hlasů a stali se třetí nejsilnější stranou zastoupenou ve Sněmovně. Loni v krajských volbách neuspěli, obsadili sice po ANO a ČSSD opět třetí místo, ale ztratili polovinu mandátů.

Z třiatřiceti dosluhujících poslanců KSČM se o obhajobu příští víkend nepokusí pouze čtyři. "Priority (pro sestavování kandidátek) jsme stanovili tak, aby kandidáti pokrývali celé věkové spektrum od 21 let až po ty, co už jsou na zaslouženém odpočinku, protože všechny kategorie potřebují zastání. Trvali jsme na vyváženosti mezi muži a ženami, jsme klub, který má největší počet žen na počet poslanců," uvedl k výběru kandidátů Filip. Třetím kritériem bylo to, aby profesní struktura umožnila straně dosadit odborníky do sněmovních výborů. "Klub mívá dva až čtyři poslance v jednotlivých výborech, tak tam potřebujeme jak jednoho zkušeného, tak jednoho, co se to naučí," uvedl.

Na kandidátkách KSČM jsou tak podle předsedy komunistů mladí lidé, kteří mají technické vzdělání, učitelé, i právníci, ekonomové a strojaři. "Myslím si, že si na tom daly okresní a krajské výbory dost práce," uzavřel.

Filip je proti přijetí eura, chce referendum o setrvání v NATO

Filip je proti přijetí eura, Česko by podle něj nahrazením koruny přišlo o jeden z podstatných nástrojů k řízení své ekonomiky. Předseda KSČM odmítl, že evropské země, které neplatí eurem, by nemohly být v tvrdém jádru Evropské unie. Komunisté podle něj požadují referendum o tom, zda Česká republika setrvá v Severoatlantické alianci.

Filip uvedl, že čeští občané přijetí eura nepotřebují. "Všude ve světě mohou platit platební kartou a nutnost mít u sebe cizí prostředky je minimální," uvedl. Klíčovou otázkou podle něj je, zda se země chce připravit o jeden z výrazných nástrojů pro řízení své ekonomiky. "Nemít možnost tisknout vlastní měnu a realizovat vlastní politiku je obrovské omezení možností použití ekonomických nástrojů," řekl.

Setrvání u koruny podle něj nemůže znamenat zaostávání v rámci možné vícerychlostní Evropy, kde by se rozhodovalo hlavně mezi státy se společnou měnou. "Je to nesmyslná debata. Může někdo říct, že třeba takové Dánsko je mimo tvrdé jádro EU? Švédsko je mimo? Co je to za hloupost? To je absolutně nesmyslné téma a zavádění na scestí," řekl. Vztah mezi přítomností v tvrdém jádru unie a měnou podle něj neexistuje. "Jen hlupák se zbavuje ekonomického nástroje na řízení hospodářství," konstatoval.

Komunisté si přejí, aby se konalo referendum o tom, zda země setrvá v NATO. Nemyslí si, že by mohla strana od kritického postoje k alianci v rámci koalice ustoupit například za cenu, že by mohla prosazovat jiné části svého programu. "Sociální program nemůžete prosazovat ve chvíli, kdy budete vázáni na obrovské finanční prostředky, které vynakládáme nikoli na obranu republiky, ale na obranu cizích zájmů," uvedl.

Migrační krize v posledních letech podle Filipa potvrdila, že NATO nefunguje. "NATO není schopno chránit schengenský prostor, není ochotno řešit problémy, které trápí Evropu a vybíjí se na vojenských dobrodružstvích mimo území svých členů," řekl. Působení NATO v Afghánistánu podle něj stát spíš rozvrací. "Proč setrvávat v paktu, který není schopen vnímat realitu současného 21. století?" dodal.