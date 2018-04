Nymburk - Komunistickou stranu Čech a Moravy nadále povede Vojtěch Filip. Ve druhém kole tajné volby mu delegáti dnešního sjezdu KSČM V Nymburku dali přednost před stranickým místopředsedou Josefem Skálou. Filipa volilo 165 delegátů. Skála obdržel 145 hlasů. Po úvodních projevech Filipa a prezidenta Miloše Zemana se sjezd koná za zavřenými dveřmi. Proti Zemanově účasti na sjezdu protestovaly v Nymburku stovky lidí.

V prvním kole delegáti nového stranického předsedu nevybrali. Filip obdržel podle oficiálních výsledků 110 hlasů, Skála o pět hlasů méně. Z prvního kola nepostoupila mimo jiné rovněž favorizovaná europoslankyně Kateřina Konečná, pro niž odevzdalo hlas 79 delegátů.

Třiašedesátiletý Filip stojí v čele komunistů od října 2005, v roce 2016 na volebním sjezdu v Praze získal čtyřletý mandát, po prohře KSČM ve sněmovních volbách dal ale loni na podzim funkci k dispozici. Kritice čelil i dříve. Předloni byl zvolen v prvním kole, když dostal 203 z 353 platných hlasů. Jeho tehdejšího vyzyvatele Skálu tehdy volilo 150 delegátů. Už před pěti lety v Liberci musel Filip pro vítězství absolvovat stejně jako letos dvě volební kola.

Delegáti budou podle informací ČTK zřejmě ještě hlasovat o tom, zda zkrátí mandát vedení na dva roky. Pokud se tak nestane, měl by Filip komunisty vést až do roku 2022.

Dvě krajské organizace KSČM, a to pražská a plzeňská, v úvodu jednání neprosadily, aby sjezd byl dnes večer přerušen a pokračoval v listopadu, jak dříve avizoval Filipův vyzyvatel a oponent Skála. Na sjezdu se zaregistrovalo všech 313 delegátů. Pro přerušení hlasovalo 135 z nich.

Filip, který vede KSČM 12 let, delegáty oslovil s projevem nazvaným Kam dál. Hájil vyjednávání o toleranci vlády vítěze voleb hnutí ANO. Pasivita KSČM by vedla k tomu, že by byla v opozici i se stranami, které v minulosti devastovaly zemi, prohlásil v úvodním sjezdovém projevu. Filip také řekl, že chce zvýšit počet řadových místopředsedů z dosavadních dvou na čtyři. Podle něj je třeba spojit odborné zázemí s vedením a zaměřit se na Evropu.

Filip mluvil také například o zahraničněpolitické situaci, ale i o prohře KSČM v říjnových sněmovních volbách. "Strana nesmí upadnout do chaosu," zdůraznil. Je nutné podle něho aktualizovat dlouhodobý program, aby o něm bylo možné hlasovat na sjezdu za dva roky. Cílem KSČM zůstává socialismus zbavený minulých chyb, prohlásil.

Vedle mimořádných voleb bude sjezd řešit i postoj ke vznikající vládě ANO, kterou vyjednavači KSČM slíbili tiše podpořit. Zatím nemá KSČM připravené na toto téma usnesení, podle místopředsedy strany Jiřího Dolejše bude záviset na vývoji sjezdu.

Několik stovek lidí v Nymburku přišlo dát najevo svůj nesouhlas s vlivem komunistů. Vadí jim také účast prezidenta Zemana na dnešním sjezdu KSČM. Už dopoledne před Obecním domem, kde se sjezd KSČM koná, skandovaly asi dvě stovky protestujících hesla "Miloše do koše" nebo "Česko není Rusko". Po poledni se přidali další lidé, celkem jich dorazilo kolem pěti stovek. Od nádraží k dějišti sjezdu vyrazili s transparenty, vlajkami EU a Tibetu, červenými trenýrkami či prvomájovými mávátky. Mnozí byli oblečeni v kostýmech připomínající normalizační éru.