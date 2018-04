Nymburk - Komunistickou stranu Čech a Moravy nadále povede Vojtěch Filip. Ve druhém kole tajné volby mu delegáti sobotního sjezdu KSČM V Nymburku dali přednost před stranickým místopředsedou Josefem Skálou. Filipa volilo ve finále 165 delegátů. Skála obdržel 143 hlasů. Filip po zvolení uvedl, že chce pokračovat v jednáních s hnutím ANO o podpoře vlády. Pozici prvního místopředsedy obhájil Petr Šimůnek, nově budou místopředsedy poslanec Stanislav Grospič, právník a podnikatel Václav Ort a europoslankyně Kateřina Konečná. Vedení komunistické strany opustili Skála a Jiří Dolejš.

V prvním kole volby delegáti předsedu nevybrali. Filip v něm dostal 110 hlasů, Skála o pět hlasů méně. Z prvního kola nepostoupila mimo jiné rovněž favorizovaná europoslankyně Konečná, pro niž odevzdalo hlas 79 delegátů.

Skála vzhledem k rozdílu hlasů ve druhém kole označil Filipovo vítězství za symbolické, svůj výsledek za nějakou velkou prohru nepokládá. Skála taky připomněl, že v prvním kole dopadli oba kandidáti téměř stejně a nějaké "válcování" by podle něho byla špatná taktika. "Musíme hledat cestu, jak táhnout za jeden provaz," dodal.

Šimůnek obdržel při volbě prvního místopředsedy strany 158 ze 311 hlasů. V KSČM má na starosti vnitrostranickou práci a ekonomiku. Konečnou delegáti sjezdu zvolili už v prvním kole, bude mít na starosti evropské záležitosti. Od delegátů dostala neúspěšná vyzývatelka Filipa v klání o předsednický post ve volbě místopředsedů 188 hlasů. Jde zatím o nejvyšší počet hlasů, který některý z kandidátů na sjezdu získal.

Grospič, v jehož kompetenci bude odborné zázemí, ideová práce a propaganda, porazil ve druhém kole dosavadního místopředsedu a neúspěšného kandidáta na předsedu Skálu. Grospiče volilo 155 delegátů, Skálu o osm méně.

O ekonomiku a hospodářskou činnost se bude v KSČM starat Ort, jemuž dali delegáti přednost ve druhém kole před poslankyní Miloslavou Vostrou. Ort dostal 193 hlasů, což je nejvyšší počet, který některý z kandidátů na sjezdu získal. Vostrou volilo 108 delegátů.

Filip po svém zvolení předsedou oznámil, že Konečnou a Grospiče do stranického vedení chce. Jmenoval i Vostrou, která se do předsednictva nedostala podobně jako další Filipem preferovaný kandidát Filip Zachariáš. Dosud měla KSČM dva řadové místopředsedy. Sjezd rozhodl, že nyní budou tři.

Třiašedesátiletý Filip stojí v čele komunistů od října 2005, v roce 2016 na volebním sjezdu v Praze získal čtyřletý mandát, po prohře KSČM ve sněmovních volbách dal ale loni na podzim funkci k dispozici. Kritice čelil i dříve. Předloni byl zvolen v prvním kole, když dostal 203 z 353 platných hlasů. Jeho tehdejšího vyzyvatele Skálu tehdy volilo 150 delegátů. Už před pěti lety v Liberci musel Filip pro vítězství absolvovat stejně jako letos dvě volební kola.

"Těžko mne někdo předělá," uvedl Filip na dotaz, zda kvůli kritice, kterou na sjezdu slyšel, změní fungování strany. Dodal, že nikdy neprosazuje vlastní názory, ale zásadně jen usnesení kolektivních orgánů strany.

V souvislosti s další rolí komunistů v jednáních o nové vládě Filip uvedl, že KSČM bude pokračovat v jednáních s hnutím ANO, do kterých se znovu zapojí i ČSSD. Filip zopakoval, že by měla začít trojstranná jednání a že komunisté budou mít i personální požadavky. "Musíme jasně dbát na to, aby strany nenominovaly na určitá místa lidi, kteří představují konflikt," uvedl. Už dříve kritizoval vedení ministerstev průmyslu a obchodu, zahraničí a obrany.

Skála, který představuje radikálnější křídlo KSČM, doufá, že delegáty přesvědčí, aby vyjednávání o vládě KSČM vedla více cestou veřejného dialogu. Lidé se podle něho musí dozvědět, co KSČM po ANO žádá. "Musíme se opřít o většinové veřejné mínění a touto cestou tlačit na vítěze voleb," uvedl.

Dvě krajské organizace KSČM, a to pražská a plzeňská, v úvodu sobotního jednání neprosadily, aby sjezd byl dnes večer přerušen a pokračoval v listopadu, jak dříve avizoval Filipův vyzyvatel a oponent Skála. Na sjezdu se zaregistrovalo všech 313 delegátů. Pro přerušení hlasovalo 135 z nich.

Několik stovek lidí v Nymburku přišlo dát najevo svůj nesouhlas s vlivem komunistů. Vadí jim také účast prezidenta Miloše Zemana na sobotním sjezdu KSČM. Už dopoledne před Obecním domem, kde se sjezd KSČM koná, skandovaly asi dvě stovky protestujících hesla "Miloše do koše" nebo "Česko není Rusko". Po poledni se přidali další lidé, celkem jich dorazilo kolem pěti stovek. Od nádraží k dějišti sjezdu vyrazili s transparenty, vlajkami EU a Tibetu, červenými trenýrkami či prvomájovými mávátky. Mnozí byli oblečeni v kostýmech připomínající normalizační éru.