Praha - Pokud bude programové prohlášení vlády ANO s ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM kabinet nepodpoří. Novinářům to dnes řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Místopředseda ANO Brabec byl prohlášením překvapen, podle něj o věci budou muset jednat Filip s předsedou ANO Andrejem Babišem. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka má za vyjednávání odpovědnost hnutí ANO.

"Pokud by to zůstalo součástí vládního prohlášení, tak by nebyla podpora KSČM možná," řekl Filip o posilování zahraničních misí. Návrh programového prohlášení vlády nyní obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce.

"Osobně pro mě a asi i pro kolegy je to překvapení," řekl ČTK dnes v podvečer Brabec. O rozdílném postoji ANO a KSČM k zahraniční politice podle něj obě strany věděly, i proto nejednaly o vládní koalici, ale pouze o toleranci vlády ze strany komunistů. Nynější postoj KSČM je podle něj mnohem kategoričtější, proto o věci budou muset jednat Babiš s Filipem. Schůzka by se mohla uskutečnit v příštím týdnu.

"Odpovědnost za sestavení vlády má hnutí ANO, které také jedná s KSČM o toleranci vlády," napsal ČTK v reakci na komunistické stanovisko Hamáček. Podle něj byli zástupci sociálních demokratů na jednáních s ANO ujišťováni, že veškeré otázky týkající se programového prohlášení byly s KSČM vyřešeny.

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) v reakci na Filipovo vyjádření uvedla, že české zahraniční mise nejsou bojové a pomáhají bránit nelegální migraci. Pravicová opozice v reakci na stanovisko KSČM tvrdí, že vznikající vláda ohrožuje prozápadní směřování země.

KSČM kritizuje také návrh na vytvoření odděleného důchodového účtu obsažený v programovém prohlášení. V rámci dohody o toleranci vlády budou komunisté usilovat i o to, aby se místa v dozorčích radách státních podniků rozdělovala na základě poměrného zastoupení ve Sněmovně.

ANO a ČSSD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 93 poslanců. Aby jejich případný koaliční kabinet získal důvěru, měl by se opírat o hlasy 15 komunistických poslanců. KSČM se ale o toleranci rozhodne až po skončení vnitrostranického referenda v ČSSD. Jeho výsledky budou známy 15. června.