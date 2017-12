Praha - KSČM chce v podrobné sněmovní debatě o rozpočtu na příští rok posílit výdaje na sociální služby, regionální školství a zdravotnictví a opravy silnic nižších tříd. Po úpravách plánu hospodaření státu na příští rok jsou komunisté ochotni rozpočet podpořit. Podle dnešního stanoviska širšího vedení strany návrh sice předpokládá mírný nárůst výběru daní, jeho autoři se ale odmítli "zabývat návrhy na spravedlivější rozdělení daňového břemene, zejména progresivní zdanění velkých peněz". Na druhou stranu ale počítá se zvýšením platů a valorizuje řadu sociálních výdajů.

"Beru to jako otevřený mandát ke schválení rozpočtu, pokud budou splněny naše požadavky," řekl po jednání ČTK místopředseda strany Jiří Dolejš. Zmínil, že komunisty prosazované návrhy na zvýšení výdajů v některých oblastech mají naději, protože je reflektují i ostatní sněmovní strany, vesměs jde o finance pro kraje. "To je něco, co rezonuje napříč celým politickým spektrem, takže tam je naděje, že by se rozpočet zlepšit mohl," uvedl.

Koncepčně už podle komunistů rozpočet připravený končící vládou ČSSD, ANO a KDU-ČSL kvůli času změnit nelze. Schválen by měl být do konce prosince.

Komunisté chtějí prosadit v rozpočtu zvýšení prostředků na platy v sociálních službách, dotace do vybavení regionálního školství, finance na opravy silnic nižších tříd i výdaje na regionální nemocnice nebo sociálně-právní ochranu dětí. O další úpravy bude KSČM usilovat během roku podle průběžných výsledků hospodaření.

Sněmovna v prvním čtení schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok v úterý. Jde o jeho příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Navrhovaný schodek má proti letošnímu schválenému schodku klesnout o deset miliard korun na 50 miliard korun. Pro vrácení rozpočtu vládě k přepracování hlasovalo devět poslanců z klubů TOP 09 a STAN. Naopak pro schválení základních parametrů rozpočtu hlasovalo 116 poslanců stran vládní koalice, tedy ČSSD, KDU-ČSL a ANO, a také SPD. Piráti a komunisté se zdrželi, proti hlasovali poslanci ODS, TOP 09 a STAN.

Nyní budou moci poslanci navrhovat jen přesuny uvnitř rozpočtu, celkové údaje už měnit nemohou. Výbory už doporučily navýšit rozpočet na sociální služby o tři miliardy či zvýšit podíl určený speciálním školám. Závěrečné schvalování návrhu mají poslanci v plánu v týdnu od 18. prosince.

V týdnu před vánočními svátky bude premiér Andrej Babiš (ANO) s ostatními stranami jednat i o návrhu programového prohlášení menšinového kabinetu. Mandát k vyjednávání o případné podpoře menšinové vlády proto dnes komunisté nepřijali a zřejmě se tak nestane ani za týden na zasedání Ústředního výkonného výboru. Podle tempa, s jakým jednání Babiš vede, Dolejš usuzuje, že se tak stane až v novém roce.