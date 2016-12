Santa Caterina (Itálie) - Kryštof Krýzl obsadil 12. místo v kombinaci v Santa Caterině a po téměř pěti letech vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru. Roli favorita potvrdil francouzský lyžař Alexis Pinturault, jenž v součtu s minulou sezonou vyhrál třetí kombinační závod za sebou.

Krýzl v Itálii bodoval podruhé v ročníku a zaznamenal nejlepší umístění od ledna 2012, kdy byl dvanáctý ve slalomu v Adelbodenu. Lepší výsledek si třicetiletý český reprezentant připsal už jen v superkombinaci v prosinci roku 2008 ve Val d'Isére, kde dojel devátý.

Dnešní kombinaci zahájil specialista na technické disciplíny Krýzl 22. časem v super-G. V následném slalomu byl devátý a v součtu ztratil na Pinturaulta 3,32 sekundy. Další dva čeští reprezentanti Ondřej Berndt a Filip Forejtek nedokončili superobří slalom.

"Je to super, jsem moc spokojený. Chtěl jsem se ještě vejít do desítky, ale i takhle to beru všemi deseti," uvedl v tiskové zprávě Krýzl. Na ledové trati v super-G měl ale trochu potíže. "Bylo to těžké, jak to nemám naježděné. Neviděli jsme pod nohy, bylo to brutálně rychlé a ledovaté. Ale moc mě to bavilo," prohlásil.

Ve slalomu Krýzl pokukoval po ještě lepším umístění, protože si letos v této disciplíně věří. "Ale neseděla mi trať postavená pro sjezdaře, hodně rovná. Snažil jsem se to rubat, ale nebylo to ono. Mám na víc," konstatoval. Na mistrovství světa ho ale čeká klasická kombinace se sjezdem. "Sjezdovky jsem letos na nohách ještě neměl, tak uvidíme," podotkl.

Pinturault si zadělal na 18. vítězství v kariéře, jímž vyrovnal francouzský rekord Jeana-Claudea Killyho, třetím místem v superobřím slalomu a díky nejrychlejšímu slalomářskému času porazil o 34 setin sekundy kombinačního mistra světa Marcela Hirschera.

Na Killyho maximum se dotáhl příznačně v kombinaci, neboť i jeho slavnější předchůdce byl všestranným lyžařem. Na olympiádě v Grenoblu 1968 získal zlato ve slalomu, obřím slalomu i ve sjezdu. "V kombinaci máte vždy jednu silnější disciplínu a v té druhé se snažíte nedostatky dohnat. Dnes se mi ovšem povedla nejvíc v kariéře: v superobřím slalomu jsem měl nejlepší umístění a slalom mi také vyšel parádně," řekl.

Rakouský lídr seriálu Hirscher zajel super-G nečekaně dobře a byl druhý, ale útok na premiérové vítězství v této disciplíně v SP mu nevyšel. Na stupně vítězů přitom vystoupil pouhé dva dny poté, co v superobřím slalomu skončil na 47. pozici. "To pro mě byl šokující výsledek. Tak jsem trochu v tréninku testoval, vrátil jsem se ke svým starým lyžákům a všechno se změnilo," pochvaloval si.

Stupně vítězů udržel nejrychlejší muž úvodní části Aleksander Aamodt Kilde z Norska a skončil třetí.

Hirscher díky 99. pódiovému umístění v kariéře zvýšil náskok v čele celkového pořadí na 231 bodů před druhým Kjetilem Jansrudem z Norska. Vítěz úterního superobřího slalomu přišel o očekávaný zisk bodů kvůli zrušení středečního sjezdu a dnes vypadl ve slalomu. Hirscher, držitel velkého křišťálového glóbu z předchozích pěti sezon, vstoupí jako lídr SP do nového roku poprvé v životě.

Muži - kombinace:

1. Pinturault (Fr.) 2:19,71 (superobří slalom 1:33,49 + slalom 46,22), 2. Hirscher (Rak.) -0,34 (1:33,44+46,61), 3. Kilde (Nor.) -1,13 (1:32,65+48,19), 4. Murisier (Švýc.) -1,87 (1:34,91+46,67), 5. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,00 (1:35,28+46,43), 6. Read (Kan.) -2,41 (1:35,87+46,25), 7. Aerni -2,87 (1:35,91+46,67), 8. Caviezel (oba Švýc.) -2,92 (1:33,77+48,86), 9. Giraud Moine (Fr.) -3,08 (1:34,27+48,52), 10. Cochran-Siegle (USA) -3,13 (1:34,78+48,06), ...12. Krýzl -3,32 (1:35,31+47,72), Berndt a Forejtek (všichni ČR) nedokončili superobří slalom.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 36 závodů): 1. Hirscher 713, 2. Jansrud (Nor.) 482, 3. Pinturault 465, 4. Kristoffersen (Nor.) 382, 5. Kilde 291, 6. Faivre (Fr.) 270, ...68. Krýzl 38.