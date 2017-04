Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lyžař Kryštof Krýzl obhájil titul mistra republiky ve slalomu. V této disciplíně triumfoval na domácím šampionátu už poosmé. Mezi ženami dnes ve Špindlerově Mlýně zvítězila Martina Dubovská.

Krýzl byl po prvním kole třetí, ale ve druhé jízdě splnil roli favorita a nakonec vyhrál o dvě setiny před Slovákem Matejem Falátem. Třetí skončil vítěz prvního kola Ondřej Berndt.

"Měl jsem namále, musel jsem se docela kousnout ve druhém kole. Bylo těžké vydolovat ze sebe ještě nějakou energii. Bylo to takové vydřené vítězství, kluci mě docela prohnali," uvedl Krýzl pro svazový web.

Po návratu ze závodů na Dálném východě a v závěru sezony cítil únavu, navíc má potíže s kolenem. "Samozřejmě z titulu mám radost, ale vadí mi ten tlak. Kdybych to prohrál, tak je to blbý. Vítězství se ode mě čeká. Ale musel jsem se do toho nutit. Takhle na konci sezony už mi chybí motivace i síla, k tomu se přidaly problémy s kolenem. Dost bolí. Doktoru Beznoskovi se tam něco nelíbí, budu muset na magnetickou rezonanci," řekl třicetiletý lyžař.

Dubovská ovládla již první kolo, po kterém vedla o 1,59 sekundy. Navíc jí odpadla jedna z velkých soupeřek Gabriela Capová. Obhájkyně titulu Kateřina Pauláthová pak nedokončila druhou jízdu. Druhá Běloruska Maria Škanovová na Dubovskou ztratila 49 setin. Republikové stříbro brala neslyšící závodnice Tereza Kmochová, která za vítězkou zaostala o 3,30 sekundy.

"Na ten závod jsem se strašně těšila. Týden jsem nelyžovala a hrozně mě to nabudilo. To je to, co mi chybí ve Světovém poháru, když je nahuštěný program," uvedla Dubovská, která vyhrála český šampionát ve slalomu podruhé.