Adelboden (Švýcarsko)/Maribor - Lyžař Kryštof Krýzl útočí v obřím slalomu v Adelbodenu na třetí bodované umístění v této sezoně Světového poháru. Po prvním kole mu ve Švýcarsku patří 22. místo, za nejrychlejším Francouzem Alexisem Pinturaultem, jenž usiluje o třetí výhru v obřím slalomu v ročníku, zaostává o 2,97 sekundy. Obří slalom žen v Mariboru ovládla Francouzka Tessa Worleyová a oslavila třetí vítězství v sezoně SP. Vedoucí Mikaela Shiffrinová klesla na čtvrté místo.

Krýzl se v dosavadním průběhu sezony prosadil mezi bodovanou třicítku v listopadovém slalomu v Levi (15. místo) a v prosincové kombinaci v Santa Caterině (12.). K bodům měl blízko i ve čtvrtek ve slalomu v Záhřebu, kde byl po první jízdě jednadvacátý, druhé kolo ale po chybě nedokončil.

Pinturault má před finálovou jízdou komfortní náskok před dvojicí Rakušanů. Philipp Schörghofer na druhém místě ztrácí 64 setin, lídr průběžného pořadí SP i disciplíny Marcel Hirscher zaostává o dalších šest setin. Nor Leif Kristian Haugen na čtvrté příčce má už více než sekundové manko.

Druhé kolo v Adelbodenu odstartuje ve 13:30.

Worleyová vyhrála v Mariboru třetí obří slalom v sezoně

Francouzka Tessa Worleyová ovládla obří slalom v Mariboru a třetím vítězstvím v sezoně Světového poháru si upevnila vedení v průběžném pořadí disciplíny před Mikaelou Shiffrinovou. Po prvním kole nejrychlejší Američanka, jež vede celkové hodnocení seriálu, klesla na čtvrté místo.

Jediná Češka na startu Martina Dubovská ve Slovinsku do druhého kola nepostoupila, po první jízdě obsadila 48. pozici.

Shiffrinová útočila na třetí vítězství v obřím slalomu za sebou, druhou jízdu ale nezvládla. Ve střední pasáži chybovala a ve spodní části pak nabrala další manko. Worleyová naopak předvedla nejlepší jízdu druhého kola a na nejvyšší stupínek se posunula ze třetího místa po úvodní jízdě. V hodnocení obřího slalomy nyní vede před Shiffrinovou o 85 bodů.

Druhou příčku uhájila Italka Sofia Goggiaová, jež na Worleyovou ztratila o 16 setin. Před Shiffrinovou se vtěsnala ještě Švýcarka Lara Gutová, která tak v průběžném pořadí SP mírně snížila její náskok. Na druhém místě nyní za Američankou zaostává o 205 bodů.

V Mariboru se s domácími fanoušky rozloučila slovinská hvězda Tina Mazeová. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa, jež naposledy závodila v březnu 2015, jela naplno pouze v horní části trati. Poté jízdu přerušila, aby se objala s trenérem a svým životním partnerem v jedné osobě, krátce před cílem si sundala lyže a do cíle došla pěšky. Vítězka SP z roku 2013 oficiálně ukončila kariéru loni v říjnu.

Ženy - obří slalom:

1. Worleyová (Fr.) 2:16,96 (1:08,33+1:08,63), 2. Goggiaová (It.) -0,16 (1:08,20+1:08,92), 3. Gutová (Švýc.) -0,25 (1:08,49+1:08,72), 4. Shiffrinová (USA) -0,42 (1:08,13+1:09,25), 5. Rebensburgová (Něm.) -0,98 (1:08,72+1:09,22), 6. Mowinckelová (Nor.) -1,12 (1:09,44+1:08,64), 7. Mölggová (It.) -1,20 (1:08,59+1:09,57), 8. Drevová (Slovin.) -1,29 (1:08,67+1:09,58), 9. Gagnonová (Kan.) -1,34 (1:08,87+1:09,43), 10. Frasseová Sombetová (Fr.) -1,58 (1:09,24+1:09,30), ...48. Dubovská (ČR) 1:11,36.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Worleyová 500, 2. Shiffrinová 415, 3. Gutová 310, 4. Goggiaová 265, 5. Bassinová (It.) 205, 6. Drevová 174.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 848, 2. Gutová 643, 3. Worleyová 563, 4. Goggiaová 547, 5. Štuhecová (Slovin.) 513, 6. Velez-Zuzulová (SR) 390, ...17. Strachová 201, 68. Ledecká (obě ČR) 29, 85. Dubovská 13.