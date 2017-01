Adelboden (Švýcarsko)/Maribor - Lyžař Kryštof Krýzl si v obřím slalomu v Adelbodenu vylepšil 14. místem osobní maximum v této disciplíně a potřetí v sezoně Světového poháru bodoval. Z vítězství se radoval Francouz Alexis Pinturault, který o čtyři setiny uhájil vedení z prvního kola před rakouským lídrem SP a disciplíny Marcelem Hirscherem. Obří slalom žen v Mariboru ovládla Francouzka Tessa Worleyová a oslavila třetí vítězství v sezoně SP. Vedoucí Mikaela Shiffrinová klesla na čtvrté místo.

Krýzl se do elitní patnáctky propracoval díky výborné druhé jízdě, v níž se mu vydařila především spodní pasáž, z 22. místa po prvním kole. Za Pinturaultem v součtu obou jízd zaostal o 3,36 sekundy.

Dosud bylo v obřím slalomu jeho maximem 19. místo z Japonska z minulého ročníku. V nekombinačním závodu zajel nejlepší výsledek v roce 2012, kdy byl dvanáctý ve slalomu právě v Adelbodenu. Absolutním maximem v SP je pro Krýzla deváté místo ze superkombinace z Val d'Isere z roku 2008.

"Je to super, jsem nadšený. Moc jsem to nečekal, možná proto se to povedlo," radoval se Krýzl, jenž ve druhém kole zajel osmý nejrychlejší čas. Ve čtvrtek v Záhřebu si přitom ve slalomu natáhl tříslo. "Takže jsem uvažoval, jestli vůbec nastoupit, ale nakonec zapůsobil adrenalin a bylo to perfektní. Nebolelo to," prohlásil.

V průběhu sezony se mu v obřím slalom moc nedařilo, jednou nedokončil první kolo a třikrát se nedostal do druhého. "V tréninku to bylo vždycky dobré, ale v závodu jsem to nedokázal prodat," uvedl. Možná i proto, že nově jezdí na lyžích Fischer a trochu hledá materiál. "Vzal jsem si jiné lyžáky a lyže z prvního závodu v Söldenu a sedlo to," radoval se.

Krýzl se v dosavadním průběhu sezony prosadil mezi bodovanou třicítku v listopadovém slalomu v Levi (15. místo) a v prosincové kombinaci v Santa Caterině (12.). V celkovém pořadí SP si polepšil o deset míst na 61. pozici. Nyní ho čeká kombinace ve Wengenu. "Uvidím, co to tříslo, ale asi pojedu," prohlásil. "Cílem je ale mistrovství světa," řekl k šampionátu ve Svatém Mořici.

Pinturault vybojoval třetí výhru v obřím slalomu v ročníku. Po prvním kole měl komfortní náskok 64 setin před Rakušanem Philippem Schörghoferem. Třetí Hirscher, jenž ztrácel 70 setin, ale krajana nejrychlejším časem druhého kola přeskočil a téměř dokázal smazat i Pinturaultův náskok. Schörghofer nakonec na třetím místě zaostal o téměř dvě sekundy.

Hirscher nyní vede hodnocení obřího slalomu o 44 bodů před Pinturaultem. V celkovém pořadí SP se Francouz posunul rovněž na druhé místo, za Hirscherem zaostává o 268 bodů.

Muži - obří slalom:

1. Pinturault (Fr.) 2:23,99 (1:12,91+1:11,08), 2. Hirscher -0,04 (1:13,61+1:10,42), 3. Schörghofer (oba Rak.) -1,94 (1:13,55+1:12,38), 4. Kristoffersen (Nor.) -2,03 (1:14,22+1:11,80), 5. Faivre (Fr.) -2,05 (1:14,44+1:11,60), 6. Olsson (Švéd.) -2,08 (1:14,70+1:11,37), 7. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,20 (1:14,33+1:11,86), 8. Neureuther (Něm.) -2,27 (1:14,92+1:11,34), 9. Eisath (It.) -2,77 (1:15,47+1:11,29), 10. Torsti (Fin.) -2,94 (1:15,72+1:11,21), ...14. Krýzl (ČR) -3,36 (1:15,88+1:11,47).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Hirscher 433, 2. Pinturault 389, 3. Faivre 315, 4. Kristoffersen 232, 5. Neureuther 205, 6. Schörghofer 169, ....39. Krýzl 18.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 36 závodů): 1. Hirscher 833, 2. Pinturault 565, 3. Kristoffersen 492, 4. Jansrud (Nor.) 491, 5. Neureuther 335, 6. Mölgg (It.) 316, ...61. Krýzl 56.

Worleyová vyhrála v Mariboru třetí obří slalom v sezoně

Francouzka Tessa Worleyová ovládla obří slalom v Mariboru a třetím vítězstvím v sezoně Světového poháru si upevnila vedení v průběžném pořadí disciplíny před Mikaelou Shiffrinovou. Po prvním kole nejrychlejší Američanka, jež vede celkové hodnocení seriálu, klesla na čtvrté místo.

Jediná Češka na startu Martina Dubovská ve Slovinsku do druhého kola nepostoupila, po první jízdě obsadila 48. pozici.

Shiffrinová útočila na třetí vítězství v obřím slalomu za sebou, druhou jízdu ale nezvládla. Ve střední pasáži chybovala a ve spodní části pak nabrala další manko. Worleyová naopak předvedla nejlepší jízdu druhého kola a na nejvyšší stupínek se posunula ze třetího místa po úvodní jízdě. V hodnocení obřího slalomy nyní vede před Shiffrinovou o 85 bodů.

Druhou příčku uhájila Italka Sofia Goggiaová, jež na Worleyovou ztratila o 16 setin. Před Shiffrinovou se vtěsnala ještě Švýcarka Lara Gutová, která tak v průběžném pořadí SP mírně snížila její náskok. Na druhém místě nyní za Američankou zaostává o 205 bodů.

V Mariboru se s domácími fanoušky rozloučila slovinská hvězda Tina Mazeová. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa, jež naposledy závodila v březnu 2015, jela naplno pouze v horní části trati. Poté jízdu přerušila, aby se objala s trenérem a svým životním partnerem v jedné osobě, krátce před cílem si sundala lyže a do cíle došla pěšky. Vítězka SP z roku 2013 oficiálně ukončila kariéru loni v říjnu.

Ženy - obří slalom:

1. Worleyová (Fr.) 2:16,96 (1:08,33+1:08,63), 2. Goggiaová (It.) -0,16 (1:08,20+1:08,92), 3. Gutová (Švýc.) -0,25 (1:08,49+1:08,72), 4. Shiffrinová (USA) -0,42 (1:08,13+1:09,25), 5. Rebensburgová (Něm.) -0,98 (1:08,72+1:09,22), 6. Mowinckelová (Nor.) -1,12 (1:09,44+1:08,64), 7. Mölggová (It.) -1,20 (1:08,59+1:09,57), 8. Drevová (Slovin.) -1,29 (1:08,67+1:09,58), 9. Gagnonová (Kan.) -1,34 (1:08,87+1:09,43), 10. Frasseová Sombetová (Fr.) -1,58 (1:09,24+1:09,30), ...48. Dubovská (ČR) 1:11,36.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Worleyová 500, 2. Shiffrinová 415, 3. Gutová 310, 4. Goggiaová 265, 5. Bassinová (It.) 205, 6. Drevová 174.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 848, 2. Gutová 643, 3. Worleyová 563, 4. Goggiaová 547, 5. Štuhecová (Slovin.) 513, 6. Velez-Zuzulová (SR) 390, ...17. Strachová 201, 68. Ledecká (obě ČR) 29, 85. Dubovská 13.