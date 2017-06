Praha - Členové skupiny Kryštof letos mají důvod k několika oslavám. Jejich lídr Richard Krajčo 1. června oslavil čtyřicátiny, jejich milovaný fotbalový klub Baník Ostrava se vrátil do nejvyšší soutěže a kapela si připomíná 25 let na hudební scéně. K této příležitosti Kryštof vydal videoklip a singl Šňůry, jenž se spolu s dalšími třemi novými písněmi objeví na kompilačním albu s názvem 25, které vyjde 23. června. Kapela nedávno vystoupila pro Nadaci Agrofert na Čapím hnízdě Andreje Babiše, nepovažuje to však za volební kampaň ve prospěch hnutí ANO.

"Best of album obsahuje jednadvacet starších hitů a čtyři úplně nové písně. Ty jsou vlastně takovou 'vstupenkou' na Strahov, protože je tam na koncertech 16. a 17. září zahrajeme poprvé živě. My se oslavám pětadvaceti let budeme věnovat i příští rok, kdy se po 11 letech vrátíme do divadel a chystáme velké narozeninové Kryštof kempy," řekl ČTK Krajčo.

Autorem čtyřech nových písní je Krajčo, na aranžích pak pracovala celá kapela. "Šňůry jsou asi nejveselejší písní v historii Kryštofa, tak rozvernou věc jsme asi ještě neudělali. Vlastně každá z těch písniček má nějaké nej. Šňůry jsou nejtanečnější, Naviděnou nejfolkovější, Nesmím zapomenout je zvukově nejvíce cool a Zůstaň se mnou je nejemotivnější," uvedl Krajčo. Nové album chystá Kryštof až v roce 2020.

Nové písně kapela natáčela během letošního jara v New Yorku s producentem Yaronem Fuchsem, s kterým spolupracovala i na multiplatinové desce Srdcebeat. O zvuk se postaral několikanásobný držitel Grammy Neil Dorfsman, který například dělal dvě desky Björk nebo slavná alba Dire Straits. Kryštof k nahrávání přizvali také mladého producenta Ondřeje Fiedlera, jenž stojí za albem zpěvačky Lenny Hearts.

"K tomu jsme na místě měli několik techniků, kteří nám ve všem vyšli vstříc. Chovali se k nám, jako kdybychom byli nějakou z hvězd, které tam v minulosti točily. Všichni byli perfektně připravení. Přesto, že nás to z kapelního fondu stálo spoustu peněz, ta zkušenost, jak se dělá opravdový showbusiness, stála za to," vzpomínal na pobyt v New Yorku Krajčo.

Nové skladby mohou fanoušci slyšet 16. a 17. září na koncertě Kryštof na Strahově na Stadionu Evžena Rošického v Praze. Na druhý termín 17. září ještě několik vstupenek zbývá. Očekává se, že oba koncerty navštíví celkem přes 65.000 lidí. "Tímto koncertem asi dosáhneme s Kryštofem našich nejvyšších met a to nám už nikdo nevezme. Teď už bych si jenom přál, aby nám nadále každé dva roky fungovaly festivalové Kryštof kempy, které nás hrozně baví," řekl Krajčo.

Kapela Kryštof nedávno zahrála na farmě Čapí hnízdo, kterou provozuje společnost Imoba ze svěřenských fondů spravujích Babišův majetek, což vzbudilo negativní ohlasy na sociálních sítích. "Lidé a média nám podsouvají, že budeme ve volbách podporovat ANO, ale tak to není. Před několika měsíci jsme slíbili Nadaci Agrofert, se kterou jsme udělali dvě velké charitativní akce pro sedm českých nemocnic, že vystoupíme na jejich pětiletém výročí. Bohužel byl do toho odvolán pan Babiš z postu ministra financí a dost nešťastně pro nás oznámil, že na Čapí hnízdo v době koncertu pro nadaci zve své kolegy z ministerstva. A média, která nás mají 'velmi v oblibě', to spojila a začala psát, že hrajeme na jeho rozlučce," řekl Krajčo.

"Upřímně řečeno, nám je to jedno, my jsme to odpoledne hráli pro šestnáct set dětí z dětských domovů, mentálně postižených a dětí s onkologickým onemocněním a ty měly radost, že jsme za nimi přijeli. Jinak si myslím, že v demokratické zemi má každý právo volit toho, koho chce, a ne špinit každého, kdo má jiný názor. Od toho tady jsou volby, aby člověk hlasovacím lístkem změnil směřování republiky," podotkl Krajčo.