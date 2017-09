Český Krumlov - Historický pivovar Český Krumlov začal vařit pivo pod značkou Krumlov. Značku Eggenberg, se kterou byl dříve spojený, nemůže využívat, pivo pod ní dělá Pardubický pivovar. V Krumlově se vaří nepasterizované pivo, filtrovaná i nefiltrovaná jedenáctka, dvanáctka a tmavý nakuřovaný ležák. Novinkou je speciál, třináctistupňový Ale. Všechny druhy nabídne podnik na Svatováclavských slavnostech ve městě. ČTK to dnes řekl ředitel pivovaru Lukáš Malý. Loňský výstav pivovaru byl 700 hektolitrů, letošní bude asi 2000 hektolitrů.

Pivovar koupila v roce 2015 investiční skupina Fortuno Group a loni investovala 13 milionů do technologií. Pivo se v Krumlově nevařilo od jara 2014, výroba pokračovala v Pardubického pivovaru Pernštejn, jemuž část podniku patřila. Znovu se začalo v Krumlově vařit loni v červnu.

Značka Eggenberg patří Fortuno Group, ale díky předchozím majitelům ji využívá Pardubický pivovar. "Vzhledem k tomu, že značku teď využívat nemůžeme, rozhodli jsme se vybudovat značku Krumlov a jít vlastní cestou. Distancujeme se od značky Eggenberg, jinou možnost nemáme," řekl Malý a doplnil, že firma o využití značky Eggenberg do budoucna jedná.

Pivovar zásobuje 25 hospod ve městě a okolí. Příští rok chce mít v Krumlově 50 obchodních partnerů. Nyní plánuje díky akcím Rotující pípa a systému Volba sládků podzimní "atak" Prahy. "Přes léto byly pro naši jedenáctku velmi zajímavým odbytištěm kempy na Vltavě," řekl Malý.

Nové varné listy pro Krumlov sestavil sládek Miloslav Valenta, který pracoval v Budvaru, Samsonu, pro společnost CCN ve střední Americe a rozjížděl minipivovary v Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou. "Jiný je výběr surovin, slady bereme hlavně z klasických humnových sladoven, světlý slad z Benešova, zbytek sladů pro speciály u firmy Weyermann, chmele české, jediný bereme z Německa," řekl sládek.

Do dvou let chce podnik s osmi zaměstnanci investovat deset milionů: do ohřevu vody a chce doplnit otevřené kvašení, aby dokázal pokrýt krumlovský trh. "Potřebujeme rozšířit sklep včetně chlazení a ležáckých tanků," řekl Malý. Ještě letos podnik otevře prodejnu a postupně předělává restauraci, jejíž potenciál se podle Malého blíží výtoči 1000 hektolitrů za rok.

Příští rok začne pivovar za 190 milionů Kč předělávat areál, jenž patří společnosti Centrum Český Krumlov, kterou rovněž vlastní Fortuno Group. Vznikne tam muzeum i pivní lázně. "Prostory jsou v havarijním stavu. Spilka je zdevastovaná, tam by se mohly točit horory," řekl Malý. Stará varna se zachová pro exkurze. Pivovar spustil i nový web www.pivovarceskykrumlov.cz.

Tradice vaření piva ve městě sahá do roku 1560, dnešní pivovar vznikl v sídle Anny z Roggendorfu v letech 1625 až 1630. V 90. letech minulého století zprivatizoval pivovar Eggenberg podnikatel František Mrázek. Bývalého předsedu představenstva Jiřího Shrbeného poslal v roce 2015 soud na pět let do vězení za to, že způsobil firmě škodu přes 40 milionů.