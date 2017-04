Praha - Judista Lukáš Krpálek ve středu vyrazí na mistrovství Evropy do Varšavy, kde se po přestupu do nejvyšší váhové kategorie pokusí navázat na tituly evropského šampiona z let 2013 a 2014. Sám se sice za spolufavorita nepovažuje, ale pro úspěch je připraven udělat vše. Zvláště když mu bude poprvé fandit i devítiměsíční syn Antonín.

"Jsem rád, že se mnou vyrazí i rodina. Tonda bude na svých prvních závodech. Manželka se vrátí do svých fandících časů. Věřím, že mi to pomůže se vyburcovat k co nejlepším výkonům. Jsem rozhodně rád, že budu mít takový fanklub," řekl Krpálek na dnešní tiskové konferenci.

Pro olympijského vítěze z Ria půjde o třetí turnaj po přestupu do váhy nad 100 kilogramů. Na Grand Prix v Düsseldorfu skončil pátý, před deseti dny na Grand Prix v Antalyi už ale slavil zlatou medaili. Měl by se tak na šampionátu opět řadit mezi hlavní favority na medailové pozice.

"Je tam spousta dalších judistů, kteří na titul mistra mají. Ukrajinec Jakiv Chammo mi přijde hodně šikovný na tuhle váhu a předvádí krásné judo. Pak jsou tam Gruzínci Adam Okruašvili, Guram Tušišvili a Levani Matišvili, Rumun Daniel Natea či Izraelec Or Sasson, ale ten nevím, jestli bude startovat. Adeptů na vítězství bude víc. Já se mezi ně zatím nepočítám, ale dám do toho maximum, abych mezi nimi byl," slíbil Krpálek.

Vedle zlata z ME 2013 a 2014 má i stříbro z ME 2015. Jen loni i vinou zdravotních potíží vypadl v Kazani hned v osmifinále. Šanci na úspěch mu nyní dává i to, že největší favorit této kategorie a dlouho neporažený Francouz Teddy Riner ve Varšavě startovat nebude. Zatím tak nedojde na očekávaný souboj, na který se těší celá komunita judistů.

"Dřív nebo později se asi spolu utkáme a je dobře, že to ještě není teď ve Varšavě. Ještě na tom nejsem tak, abych se mohl poprat s takovou hvězdou. Čím později to bude, tím lépe pro mě. Na ten zápas se ale těším. Mám rád výzvy," prohlásil Krpálek.

Ačkoli by rád ve Varšavě uspěl, bere i ME stále ještě jako rozkoukávání v nové kategorii. "Evropa bude první větší test, protože tam bude absolutní špička. Sám jsem zvědavý, jak dopadnu. Jdu tam s tím dát do toho maximum. Přeji si co nejlepší umístění, ale uvidíme. Mnohem větší vrchol je srpnové mistrovství světa v Budapešti, kde chci být už maximálně připravený," řekl.

Ještě na začátku roku si nebyl jistý, zda do Varšavy pojede, ale nakonec si ME nechtěl nechat ujít. "Beru to jako přípravu do budoucna. Každý odepraný zápas je dobře. Nechtěl jsem na Evropě chybět. Dosud se mi tam dařilo, tak bych byl rád, aby se něco povedlo i teď. Musel bych na tom být hodně špatně, abychom start nezvolili," dodal rodák z Vysočiny.

Stále si navíc zvyká na nová pravidla a každý start mu pomáhá testovat taktiku, jelikož nyní jsou zápasy o minutu kratší než v minulosti. "Nová pravidla jsou lepší, až na tu minutu, kterou nám ubrali. Chyběla mi už při prohře v Düsseldorfu a ještě párkrát asi chybět bude. Musím ale volit taktiku, aby byli soupeři unaveni dříve. Zatím je to ve fázi, kdy to pořád zkoušíme. Ale samozřejmě by bylo lepší, kdyby ta minutka navíc tam byla," připustil Krpálek, že mu zkrácení zápasů nehraje do karet.

Naopak radost má z toho, že mu zatím vychází oblíbený boj na zemi, který mu přinesl všech sedm letošních výher. Na rozdíl od váhy do 100 kilogramů se totiž soupeři ještě nenaučili Krpálkově ne-waze bránit.

"Ještě mě úplně neznají, takže na ně platí více věcí než na stovky. Doufejme, že si mě rychle neokoukají. Ze sedmi vyhraných zápasů jsem sedm vyhrál na zemi, ale bojím se, že jednou ta zem přestane fungovat. Ale zatím to funguje," usmíval se Krpálek.

"Ne-wazu jsem měl vždycky hodně rád. Teď je samozřejmě pro mě těžší otočit stopadesátikilové borce, zvláště když se vzpouzí. Zatím se to daří dobře načasovat a udělat. Tak snad se to bude dařit dál," dodal.