Praha - Judista Lukáš Krpálek se na letošní Vánoce těší o to více, že budou první, které bude jeho rok a půl starý syn Antonín vnímat. Dárky pro něj sháněl hlavně na internetu, ale i v Japonsku, kde na začátku prosince získal stříbrnou medaili na Grand Slamu.

"Bude to super. Se ženou se ohromně těšíme, jak si to Tonda bude užívat. Už to bude trochu pobírat, protože když mu žena přinesla dárek, tak si to hrozně rád rozbaloval. Takže se těšíme, jak si to budeme všichni u rozsvíceného stromečku užívat," řekl Krpálek v rozhovoru s novináři.

Od loňských olympijských her v Riu, kde se stal jediným českým zlatým medailistou, přišel v Česku o anonymitu. Nechodí proto shánět dárky do nákupních center, kde by kvůli pozornosti fanoušků na to neměl klid. Dárky vozí spíše ze zahraničí, kam vyráží díky judu.

"Řešil jsem to hlavně v Japonsku, kde jsem v prosinci byl. U hraček je jedno, jestli jsou koupené tady nebo v Japonsku. Jsou stejné. Přivezl jsem nějaké oblečení, ale hlavně ty hračky, z toho děti mají největší radost," usmíval se Krpálek.

Před rokem přestoupil do nejvyšší váhové kategorie, a tak se přes svátky nemusí nijak výrazně hlídat, protože nemusí v lednu na turnaje shazovat váhu. "Nijak extrémně se hlídat nemusím. Je to otázka dvou dnů, kdy budu objíždět rodinu. Pak se zas vrhnu do tréninku. Výpadek tam nebude," uvedl.

Na sladké stejně příliš není. "Na sladkém neujíždím. Letos jsem cukroví ještě ani neměl, i když ho máme pořád vyndané na stole. Já raději ujíždím na bramborovém salátu s řízkem nebo flákotě masa. Nebo chlebíček," dodal.

Po životním roce 2016, kdy se mu narodil syn a vyhrál olympiádu, zhodnotil velmi kladně i uplynulý rok. Byl v něm dvakrát zlatý na Grand Prix, stříbrný na Grand Slamu a bronz má z mistrovství Evropy. "Byl pro mě velmi dobrý. Poprvé jsem startoval v nové kategorii a hned jsem sbíral medaile. Samozřejmě mě mrzí to zranění, kvůli kterému jsem nemohl startovat na mistrovství světa, ale to se ve sportu stává. Skončil jsem čtvrtý ve světovém žebříčku, což je super, jelikož jsem tam jen rok. Doufejme, že příští sezona bude stejně úspěšná nebo ještě lepší," přál si Krpálek.

Příští rok by navíc pro něj měl být významný i kvůli tomu, že s manželkou Evou očekávají narození druhého potomka. A tentokrát to má být holčička, jak ve čtvrtek oznámili na sociálních sítích.

Kromě toho Krpálek už ale vyhlíží i turnaje. Nejbližší start ho čeká 21. ledna v Tunisu, 11. února by měl startovat na slavném Grand Slamu v Paříži. "A hned po novém roce odjíždím na soustředění do Rakouska, kde budu deset dní trénovat. Teď jsem nabíral kondici na horách. Běžky jsem zatím kvůli tomu zranění vynechával, ale docela rád nabírám kondici skialpinismem," prozradil, že rád na lyžích vybíhá do kopce.

"Mám to rád, ale vím, že je to nebezpečný sport. Lidi u toho umírají, ale to proto, že lezou nesmysly. Já chodím jenom tam, kde to znám a kde vím, že se nemůže urvat lavina. Kolikrát si jen vyšlápnu sjezdovku, abych si ji pak sjel. Mám rád, když si u toho člověk zamaká. Čas od času děláme i noční výšlapy, což mě také hodně baví. Párkrát jsme byli i s Jardou Kulhavým a Jirkou Prskavcem, kteří si to oblíbili také," prozradil, že na sjezdovkách dře spolu s dalšími olympijskými medailisty.