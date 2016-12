Praha - Různě budou trávit Vánoce čeští sportovci. Tradičně se salátem a kaprem doma s rodinou, ale třeba i v hotelu s plnou péčí. Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se těší i na to, že vzhledem k přestupu do vyšší váhové kategorie se nemusí tolik hlídat a může si užít oblíbený bramborový salát.

"Ten zbožňuju. U nás máme večeři tradiční, bramborový salát s kaprem. Druhý den pak řízek, ten si taky rád dám. O Vánocích se ještě nebudu tolik omezovat," řekl Krpálek. Výživu si bude hlídat až na začátku ledna, kdy odjede na tréninkový kemp. "Mezi svátky už bych ale chtěl být taky na horách a nabírat kondici na běžkách," prozradil plány. Ačkoli je Krpálek vyhlášeným rybářem, vánočního kapra neloví. "Na Vánoce jsem ještě nechytal. Uvidím, jak letos, když je to ten olympijský rok," dodal.

Kapra naopak vynechá fotbalová hvězda Petr Čech. Svátky bude trávit v Londýně, kde chytá za Arsenal a 26. prosince ho čeká zápas s West Bromwichem. A v britské metropoli se kapr těžko shání. "Určitě bude salát, jen tentokrát nebude kapr, ale nějaký řízek nebo nějaká jiná ryba," řekl Čech. Dárky rád pořizuje v předstihu. Většinu už měl na začátku prosince. "Jen dárek pro manželku chyběl a musel jsem to dohánět," dodal.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se před pár dny vrátila ze soustředění v Collalbu a na druhý svátek se do Itálie vrátí. Vánoce si užije doma s rodinou. "Už mám i většinu vánočních dárků, i když ještě něco dokupovat budu," prozradila rodačka z Nového Města na Moravě, která už řadu let dárky objednává hlavně přes internet. "Oblečení ale radši vybírám v obchodech," doplnila.

Velkou radost jí udělalo počasí na Vysočině. "Po třech nebo čtyřech letech to působí vánočně, protože ve Žďáře máme sníh. Sice je to poprašek, ale když se rozsvítí všechna světla, vypadá to hezky. Když jsem v minulých letech přijížděla, tak jsem si říkala, že to vypadá jako v listopadu. Teď je to krása a člověk si hned řekne: 'Jé, Vánoce jsou tady'," popsala Sáblíková. Stravu si nehlídá. "Jím to, co všichni. Ale bude to hektické, jsem tu jen pár dní, tak snad se stihnu potkat se všemi," doufala.

Roky ještě jako lyžařka trávila Eva Vrabcová-Nývltová Vánoce na cestách či na horách, třeba přípravou na Tour de Ski. Letos už jako atletka bude doma. A užije si je naplno s manželem bez starostí v hotelu u Máchově jezera. "Strávíme to v klidu, napekla jsem jen cukroví," řekla. Hned po svátcích ji čekají závody, na Silvestra poběží v Německu.

Po měsíci na cestách a závodech bude doma na Vysočině také aktuálně nejlepší český skokan na lyžích Vojtěch Štursa. "Odpočinu si, na skoky nechci vůbec myslet," plánuje. Hned po svátcích ho čeká příprava na první Turné čtyř můstku v kariéře. I proto si musí hlídat jídelníček. "Kapra nejíme, nikdo ho nemá doma rád, náhradou je losos," uvedl. Cukroví si bude muset odpustit. "Budu o zdravé stravě. Nakrájím si papriku a okurku. To budu moje cukroví," dodal se smíchem.

Na ledě stráví Vánoce obránce hokejové reprezentace Jakub Jeřábek. Jeho Podolsk čeká v Kontinentální lize duel v hale Spartaku Moskva. "Bude to jiné. Připomenu si mistrovství světa dvacítek, kdy jsme byli na Vánoce pryč. Na Silvestra se dostanu na dva a půl dne domů, tak si to užiju a spojím to všechno dohromady," řekl Jeřábek.

Štybar: Štědrý den je pro mě nejkrásnějším dnem z celého roku

Cyklista Zdeněk Štybar každoročně vyhlíží Štědrý den jako ten nejkrásnější v celém roce. Chvíle, kdy se společně s blízkými setká u vánočního stromečku, jsou pro něho posvátné. A s rok a půl starým synkem Lewisem, jehož má s belgickou manželkou Ine, dostávají ještě další rozměr.

Jednatřicetiletý silniční profesionál ve službách týmu Etixx-Quick-Step si každý rok vychutnává atmosféru Vánoc plnými doušky. "Pro mě je 24. prosinec nejdůležitější a nejkrásnější den z celého roku, řekněme nedotknutelný. Je to jeden z mála dní, kdy jsme od rána do večera pohromadě s celou rodinou, což se nám přes rok zrovna často nepoštěstí. Jen rodina a nic jiného," řekl ČTK Štybar.

Při svém programu však musí jít rodinné pohodě hodně naproti. "Snažím se si to vždy takto uchovat, moc mi na tom záleží. I když to obnáší dost cestování. Je to každým rokem podobné. Takže dnes letím ze soustředění ve Španělsku do Belgie, kde vyzvednu Ine s Lewisem a vyrazíme na Vánoce do Čech za našima," nastínil Štybar.

"A hned 25. prosince pak zase zpátky do Belgie, abychom si to mohli užít ještě také s rodiči Ine. Jsou rozvedení, takže s nimi to je pak dva dny po sobě," doplnil Štybar, jenž v Belgii dlouhodobě žije.

Vítěz etapy na Tour de France i Vueltě a bývalý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu se těší na to, že oproti minulému roku už si Vánoce víc užije i Lewis. "Je zase o něco větší než loni, tak už může nasát tu vůni Vánoc. Věřím, že už se mu povede rozbalit si dárky. Snad nám neshodí stromeček, protože to je pěkný rošťák," smál se Štybar.

Zavzpomínal i na své dětství a dárky, které mu udělaly mimořádnou radost. "Každý rok člověk dostává krásné dárky a každý ten dárek přináší samozřejmě radost. Co mi ale nejvíc utkvělo v hlavě z minulosti, tak to bylo kolo. Někdy v šesti, možná sedmi letech jsem dostal BMX. A pak další kolo, to bylo tak v mých deseti, nebo 11 letech. A taky hokejka a brusle," připomněl Štybar.

Rád se drží tradic a i jako vyhlášený perfekcionista přes Vánoce alespoň trošku zhřeší. "Dříve v cyklokrosu to bylo horší, to jsme měli ještě 22. a 23. prosince závody a pak 26. prosince Světový pohár. Když teď máme jen trénink a ne závody, je to o něco snazší a ten jeden řízek snad takovou neplechu neudělá. Nijak se nepřejídám, ale není to tak, že se budu krotit. I když si dám rád i kapra, řízek nad ním vítězí. A salátu se taky rozhodně vyhýbat nebudu," těšil se Štybar.

Dárky potřebuje s ohledem na cyklistiku pořizovat s předstihem, ale pár jich také zachraňuje na poslední chvíli. "Problém je, že když nenakoupím dárky do listopadu, tak jsem zase potom dost rozcestovaný a i kdybych chtěl něco kupovat, tak se mi to ani nevejde do kufru," uvedl Štybar.

"Jednou jedinkrát se mi povedlo, že jsem měl někdy v polovině září nakoupené všechny dárky. Od té doby si říkám, že bych to tak měl udělat každý rok, ale nedaří se to. Takže ještě ledacos doháním online nákupy, máme to s Ine podělené. Jeden nebo dva dárky mají ještě přijít, ale snad se vše stihne. No prostě musí," dodal s úsměvem Štybar.

Kdyby psal letos Ježíškovi, měl by o přáních jasno. "Přál bych si právě salát s řízkem, abych měl především možnost vychutnat si ho se všemi blízkými a v pořádku se s nimi zase setkat v té vánoční pohodě," prozradil Štybar.

Do konce roku ho ještě čekají dva závody - 29. prosince v Loenhoutu a den nato v Bredene. V obou případech na "domácí" půdě v Belgii, zemi cyklokrosu zaslíbené, kde tak potěší davy fanoušků, jež vyhlíží každý jeho návrat do terénu. "Pojedu dva cyklokrosy, ale jen tak pro srandu a zpestření. Budu si to chtít pořádně užít. Potom se vracíme na soustředění a žádné další závody v krosu už na programu nemám, nebude na ně prostor," vysvětlil Štybar.