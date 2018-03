Praha - Judista Lukáš Krpálek se těší na to, že v neděli po dlouhých dvou letech bude zápasit na českém území. Na Evropském poháru v pražské hale Podvinný mlýn chce olympijský vítěz z Ria obhájit zlatou medaili a ukázat, jak rok a půl po přestupu do nejtěžší váhové kategorie výrazně zesílil.

"Samozřejmě musím jít do tohoto turnaje s tím, že budu chtít vyhrát. Přijede sice hodně nepříjemných soupeřů, ale rozhodně budu chtít před domácím publikem vyhrát. Věřím, že se doma budu s podporou fanoušků cítit maximálně dobře," řekl Krpálek na dnešní tiskové konferenci.

Od triumfu na olympijských hrách neměl možnost doma zápasit, protože i o starty ve finále extraligy ho připravily zdravotní potíže. "Takže jsem dva roky doma nestartoval. Jsem rád, že se mohu po dlouhé době doma ukázat. Vždy mě hodně bavilo, když vidím, kolik je fanoušků v hledišti. Kvůli nim do toto dám maximum," slíbil.

V hledišti bude mít podporu i své rodiny včetně dvacetiměsíčního syna Antonína. "Budou mě hnát v hledišti. Tonda už to vnímá. Teď během turnaje v Paříži zůstal s babičkou, ale koukali na mě v televizi a Tonda mě tam poznal a volal táta, táta. Vždy, když je v televizi judo, tak zbystří a pozorně to sleduje," prozradil Krpálek, že syn v sobě jeho geny nezapře a roste z něj nová judistická naděje.

"Doma spolu každý den zápasíme. Je hrozně rád, když se může se mnou válet na zemi, shazovat mě. Já si sednu, on se mě snaží svalit na záda. Občas ho beru na žíněnku, on tam běhá, pak vždy někoho z kluků čapne a válí se s ním, takže myslím, že zápasník to bude dobrý," usmíval se nejúspěšnější judista české historie.

Ačkoli má na kontě titul mistra světa, Evropy i olympijského vítěze, v nové kategorii nad 100 kilogramů se i po 15 měsících stále cítí jako nováček. "Povedlo se mi spousta výborných výsledků. Je to ale něco úplně jiného, musel jsem předělat taktiku. Doufám, že postupem času to pro mě nebude tak náročné jako dosud. Vždyť skoro všechny poslední zápasy jsem musel udolat až v prodloužení," připomněl Krpálek.

Už se však začíná cítit lépe, protože se mu povedlo výrazně zesílit, což ho dosud proti až 180kilovým judistům limitovalo. "Spíš než o váze je to o síle. Rozhodně na sobě větší sílu cítím. Když jdu na kempu s někým z mých bývalých soupeřů ve stovce, tak najednou je hrozně převyšuju a v rukách si s nimi dělám, co chci. Ale na ty moje těžké soupeře je to pořád ještě málo," připustil.

I proto Krpálka nemrzí, že zatím nedošlo k očekávanému souboji s nejslavnějším judistou světa Teddy Rinerem z Francie, který od září 2010 nenašel přemožitele. "Vím, že se lidi těší, až se spolu potkáme. Ale já vím, že mám pořád rezervy. Musím ještě zapracovat, abych na to byl co nejlépe připravený. Takže čím později na ten souboj dojde, tím to pro mě bude lepší. Ale taky se těším, až proti sobě půjdeme," dodal.

Narazit by na sebe mohli na dubnovém mistrovství Evropy v Tel Avivu, kde bude Krpálek obhajovat bronz. Následně si dá měsíc pauzu, jelikož v květnu očekává s manželkou Evou narození druhého potomka.

"Termín je v půlce května. Mistrovství Evropy je konec dubna a zhruba 14 dní poté bychom měli rodit. Takže v květnu mám hlavně silovou přípravu, abych mohl být doma. Až v červnu zase začnu pomalu jezdit. Je v plánu Grand Prix v Mexiku, budou nějaké kempy a příprava směrem k mistrovství světa, které je v září v Ázerbájdžánu," dodal Krpálek.