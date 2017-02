Düsseldorf - Judista Lukáš Krpálek hned při premiéře v nejvyšší váhové kategorii ukázal, že bude znovu patřit mezi hlavní favority. Olympijský vítěz porazil na Grand Prix v Düsseldorfu světovou dvojku Daniela Nateu, Rumuna vážícího přes 170 kilogramů, a je ve čtvrtfinále.

Krpálek dosud zápasil ve váze do 100 kilogramů, ale po triumfu v Riu si dal pauzu a připravoval se na přechod do nejvyšší kategorie bez váhového omezení. Sice nabral na 115 kilogramů, ale i tak ho čekali mnohem těžší soupeři.

V prvním kole si poradil s Kubáncem Alexem Garcíou Mendozou, který byl na olympijském turnaji pátý. Od začátku byl aktivní a útočil zejména na zemi. Ve třetí minutě se mu povedlo Mendozu povalit a následně udržet.

Stejnou taktiku zvolil i proti jednomu z nejtěžších judistů na světě. Nateu od začátku tlačil a čekal na jeho chybu. Ta přišla minutu a půl před koncem, kdy se Rumun pokusil Krpálka podrazit, ten však předvedl protiútok, Nateu povalil na wazari a následně ho udržel na zemi.

"Zem je moje silná stránka. Ale nečekal jsem, že by to na ně až tak platilo. Oba byli mnohem těžší než já a není jednoduché je na zemi přetočit a udržet je," řekl Krpálek Radiožurnálu.

"Oba zápasy byly nesmírně těžké. Proti Nateovi jsem do toho dal všechno a vyšlo to. Měl jsem tam super nástupy. A když zaútočil on, tak jsem mu to otočil. Jsem rád, že jsem ho porazil. Už teď mohu být s prvním turnajem spokojený," dodal.

Ve čtvrtfinále čeká Krpálka Belgičan Benjamin Harmegnies, jenž překvapivě vyřadil Rusa Renata Saidova, ze kterého měl Krpálek obavy.