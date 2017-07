Chu-che-chao-tche (Čína) - Judista Lukáš Krpálek i přes silné bolesti zad vyhrál turnaj Grand Prix v čínském Chu-che-chao-tche. Získal druhou zlatou medaili ve váhové kategorii nad 100 kilogramů, do níž přestoupil na začátku roku. Tu první vybojoval v dubnu v Antalyi. Do žebříčku si připíše 700 bodů a posune se na hranu první desítky, což mu dává naději, že na srpnovém mistrovství světa v Budapešti bude mezi nasazenou osmičkou.

Nejúspěšnější český judista historie sice kvůli bolestem zad zvažoval, že po čtvrtfinále odstoupí, ale v turnaji pokračoval. V semifinále pak porazil nasazenou jedničku, Rusa Andreje Volkova, a v boji o zlato zdolal Dúrenbajara Ulzíbajara z Mongolska.

"Pro mě to je hodně cenné, zvláště, když jsem před semifinále zvažoval, že odstoupím, protože záda mě bolí opravdu hrozně," řekl Krpálek ČTK po postupu do finále. "Ale jsem rád, že jsem se nakonec rozhodl jít, i když vím, že je pro mě mnohem důležitější následná příprava než tento turnaj," dodal. Nyní ho čeká v Číně třídenní kemp a následně odletí s celým českým týmem na přípravu do Japonska.

Olympijský vítěz z Ria de Janeiro zahájil turnaj výhrou nad Kazachem Adilem Orazbajevem, kterého hodil na wazari a následně udržel na zemi. Ve čtvrtfinále ho čekal zkušený Korejec Kim Sung-min, bývalý medailista z mistrovství světa, ale i na něj rodák z Vysočiny vyzrál. A to technikou tomoe-nage, kterou v posledních měsících hodně trénoval.

"Ještě v sobotu jsme si z toho dělali s Jardou Ježkem srandu, když jsem ho na to při rozcvičování hodil. Je to totiž Jardova osobní technika, tak jsem se mu za to smál. On si ze mě utahoval, že někoho těžšího na to nehodím, tak jsme rád, že jsem mu ukázal, že to dokážu. Takže si ho vychutnám," žertoval Krpálek na adresu reprezentačního kolegy.

V semifinále výrazně trpěl bolestí zad a Rus Volkov toho využil a hodil ho na wazari. Krpálek však ihned zareagoval, okamžitě kontroval a držením zápas ukončil. "Ani sám nevím, kde se to ve mně vzalo. Vždy, když upadnu, tak se šíleně naštvu. Sice to nebyla bodovaná technika, ale přešel jsem hned do držení. Je to pro mě nesmírně těžký závodník, je hrozně silný, jako každý správný Rus," hodnotil Krpálek.

Před finále potřeboval dát dohromady bolavá záda. "Trápí mě to od kempu v Chorvatsku. Už jsem myslel, že to bude lepší. Tady jsem však schytal tvrdou postel, která tomu nepomohla. Také jsem šíleně unavený, máme za sebou tvrdou přípravu, cestu, do toho jsem v noci skoro nespal. A nepomáhá ani místní jídlo, zhubnul jsem tu přes tři kila, takže jsem na 112 kilech a to je špatné, když se mám prát s takovými hovady," dodal Krpálek.

Proti Ulzíbajarovi bylo vidět, že není v pohodě a stejně jako s Rusem prohrával na wazari, ale pak se vyhecoval a 15 vteřin před koncem zaútočil, přešel do svého silného držení a soupeř se vzdal.

"Lukáš tu ukázal mistrovské judo. Dělal jen to, co potřeboval. Šel profesorsky a dělal, co musel. Jen Rus ho vyprovokoval tím wazari. Pak jsme teprve viděli Lukáše v plné formě, kdy jak blesk předvedl nástup, držení a konec. Tohle dělá mistry světa a olympijské vítěze," uvedl Krpálkův výkon trenér Pavel Petřikov starší, který na turnaji vedl český tým.

Ve váze do 90 kilogramů se dnes představil také David Klammert a vybojoval dělené sedmé místo. V osmifinále porazil Číňana Pu Ž'-ke-te hodem na ipon tři vteřiny před koncem. Ve čtvrtfinále už ale nestačil na pozdějšího vítěze Rusa Chusena Chalmurzajeva, když nasbíral tři tresty. A v opravách podlehl v prodloužení Mongolovi Munchjargalovi Erdenechúovi.

"Chalmurzajev byl prostě lepší a ty tresty jsem měl dostat. Mrzí mě spíše zápas v opravách, kdy jsem na to měl. Když se na to ale zpětně podívám, tak ve stavu, v jakém jsem po shazování váhy, přípravě a časovém posunu byl, jsem rád i za sedmé místo," řekl Klammert.