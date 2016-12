Praha - Judista Lukáš Krpálek má za sebou životní rok, ale uspokojení u něj nehrozí. Čtyři měsíce po triumfu na olympijských hrách v Riu de Janeiro už plánuje, jak medailovou sbírku rozšířit. Nerad by totiž kariéru končil s tím, že zlato z Ria bude jeho jedinou olympijskou medailí.

"Rozhodně bych za čtyři roky v Tokiu chtěl znovu bojovat o medaili. Nerad bych končil u jedné olympijské medaile," řekl Krpálek na dnešním setkání s novináři před vyhlášením ankety Sportovec roku, ve které je hlavním favoritem. "Bylo by hezké, kdyby to za čtyři roky opět cinklo, ale čeká mě ještě tvrdá práce," dodal.

Po Riu si dal pauzu, nyní už ale začíná s přípravou na přechod do těžší váhové kategorie a hned na začátku nového roku vyrazí na první velký přípravný kemp. Vše nyní bude směřovat k mistrovství světa v Budapešti v září příštího roku.

"První rok v nové váze pro mě bude hodně těžký, nebudu ještě dostatečně silný jako ostatní soupeři, ale mám jiné přednosti, kterými mohu vyhrávat. Doufám, že se mi bude dařit, protože na mistrovství světa bych už rozhodně chtěl bojovat o medaili," prohlásil rodák z Vysočiny.

Kromě toho, že jako olympijský vítěz bude pod větším tlakem, si zřejmě bude muset vedle nové váhové kategorie nad 100 kilogramů zvykat také na nová pravidla, která se mají zavádět. A Krpálek z nich není úplně nadšený, jelikož mu především zkrácení doby zápasu z pěti na čtyři minuty bere výhodu v podobě skvělé kondice.

"Rozhodně ze změn nadšený nejsem. Bude třeba změnit taktiku. Dosud jsem se ze začátku se soupeřem oťukával a až od druhé minuty jsem do toho šlapal, když jsem soupeře unavil," popisoval Krpálek. "Teď budu muset začínat ostře od začátku a budu se muset soupeřům více otevírat. Sám jsem na to zvědavý. Budu si to muset nejprve otestovat na pár turnajích, než budu moci změny lépe hodnotit. Ale momentálně se mi nelíbí snad žádná z navrhovaných změn," připustil.

Příliš mu nepomůže ani úprava trestů. Dosud totiž často soupeře unavil natolik, že v poslední minutě nebyli schopni zápasit a nasbírali v ní čtyři tresty za pasivitu, které znamenaly automaticky prohru. To však podle nového návrhu nepůjde.

"Nebude se tolik trestat, což pro mě také není dobré. Ve finále univerziády (2013 v Kazani) jsem v těžké váze prohrával s Japoncem (Masaruem Momosem), ale pak jsem vyhrál na tresty, protože jsem ho v poslední minutě mlel a on nemohl vůbec stát. Teď to nepůjde, protože rozmezí mezi tresty bude 40 vteřin. Budu se tomu muset přizpůsobit, ale věřím, že to nebude nic hrozného," dodal šestadvacetiletý judista.