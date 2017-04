Kroměříž - Kroměřížský zámek v těchto dnech obsadili filmaři, kteří zde natáčejí dvoudílnou televizní inscenaci Marie Terezie o významné evropské panovnici a jediné královně na českém trůně. Vzniká v koprodukci čtyř evropských veřejnoprávních stanic a pod vedením hollywoodského režiséra, v USA žijícího Rakušana Roberta Dornhelma. Na obrazovky by se měla dostat kolem Vánoc.

"Je to úžasný příběh lásky, ale samozřejmě také politické drama. Nechci, aby to byla návštěva muzea. Chtěl bych, abychom rozpoznali dnešní problémy z pohledu minulosti," řekl dnes novinářům Dornhelm. Projekt vzniká v koprodukci České televize, rakouské ORF, slovenské RTVS a maďarské MTVA. Objevují se v něm herci ze všech těchto zemí, štáb je česko-slovenský. Zajímavostí je, že každý z herců mluví svou mateřštinou, pasáže cizinců budou dabovány.

Představitelka Marie Terezie, rakouská herečka Marie-Luise Stockingerová, po devíti dnech natáčení již pozná rozdíl mezi češtinou a slovenštinou. "Snazší je ale pro mě hrát s maďarskými kolegy, u kterých díky melodičnosti jejich jazyka poznám, kdy skončí větu. U českých a slovenských herců vždy čekám. Mezi mnou a manželem bude spousta pauz," řekla s úsměvem Stockingerová. Jejího muže Františka Štěpána Lotrinského hraje totiž Vojtěch Kotek.

"Nejde jenom o to začít mluvit, když někdo jiný skončí. Třeba uprostřed věty řekne něco, na co musíte zareagovat aspoň pohledem. Ve scénáři máme překlady toho, co kdo bude říkat, ale člověk je zvyklý poslouchat kolegu, mluvit s ním. A teď, když to nepřichází, se v první chvíli leknete a začnete myslet na to, co říkáte po tom, co on skončí. Je to obtížné, ale je to o zvyku. Už se v tom cítím relativně dobře a nepřijde mi to úplně divné," dodal Kotek.

Příběh inscenace začíná v roce 1723, kdy je v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě Karel VI. korunován českým králem. Snímek vypráví o jeho dceři, pozdější císařovně Marii Terezii a věnuje se její dětské lásce a následnému manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, začátkům její vladařské cesty, převzetí maďarské koruny či šestnáctinásobnému mateřství. Kromě Kroměříže se bude natáčet ve Valticích, Bratislavě či Vídni.

Podle kreativního producenta Jana Maxy rozpočet minisérie odpovídá tomu, že jde o dobovou látku na evropské úrovni. "Tam se rozpočty málokdy pohybují pod dva miliony euro na hodinu. My nejsme úplně na této úrovni, ale nejsme od ní daleko," řekl ČTK Maxa. Část rozpočtu bude využita na 2500 kostýmů a na 400 paruk, které bylo potřeba vytvořit. Spolupráci televizí čtyř zemí odpovídal i výběr herců. Z českých se v Marii Terezii představí například i Zuzana Stivínová, Vladimír Javorský či Jan Budař.