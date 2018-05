Na svatojánskou krojovou pouť přijeli 8. května 2018 do Žďáru nad Sázavou na Vysočině poutníci v horáckých i moravských krojích. Ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře vystoupal dopoledne poutní průvod z baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která je v areálu bývalého kláštera pod kopcem.

Žďár nad Sázavou - Na svatojánskou krojovou pouť přijeli do Žďáru nad Sázavou na Vysočině poutníci v horáckých i moravských krojích. Ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře vystoupal dopoledne poutní průvod z baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která je v areálu bývalého kláštera pod kopcem. "Účast je více než důstojná, určitě tisíc lidí tady je," řekl ČTK Stanislav Růžička ze spolku Putování za Santinim. Spolek pomáhal farnosti s organizací pouti.

Bylo znát, že Zelená hora leží na pomezí českých a moravských historických zemí. V krojích přišla přibližně pětina poutníků, byli i z Hodonína, od Brna, ale také z Hlinska, Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Mezi nimi několik folklorních souborů. Magdalena Hochmanová přijela z Holubic u Brna, vzala i děti. Oblékla kyjovský kroj, protože od Kyjova pochází její babička.

"Je krásné, že přijeli z mnoha míst, kde jsme ani netušili, že se to pozvání dostane. Takže mám radost," řekl k účasti kněz Vladimír Záleský ze ždárské farnosti, jež Zelenou horu spravuje. Důležitější než počty lidí ale bylo podle něj to, aby poutníci prožili pěkný den. Krojovou pouť uspořádala farnost poprvé. Mezi důvody podle kněze patřil i dnešní státní svátek a letošních 100 let od vzniku samostatného státu.

"Kostel je starý 300 roků a vždycky sem chodily poutě," doplnil Růžička. Poutní kostel na Zelené hoře, dílo architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, byl vysvěcen v roce 1722. Ceněná památka je zapsaná v seznamu UNESCO.

Svátek svatého Jana Nepomuckého připadá podle liturgického kalendáře na 16. květen. Světec patří mezi mučedníky katolické církve a je jedním z českých zemských patronů.

Svatojánská pouť ve Žďáru nad Sázavou se řadí mezi největší v Česku. Od pátku do neděle ve městě tentokrát nabídne kolem stovky atrakcí a 200 prodejních stánků. Na Zelené hoře se kromě mší uskuteční i přednáška věnovaná symbolice architektury tohoto poutního kostela. Podrobný pouťový program je na webu farnosti.