Karviná - Více než stovka krojovaných horníků z Česka, ale i sousedního Slovenska a Polska dnes v průvodu prošla centrem Karviné, aby tak oslavila 90. výročí založení Kroužku krojovaných horníků Barbora, který už od roku 1927 usiluje o zachování hornických tradic. Předseda Jan Kavka dnes ČTK řekl, že chybí mladá generace, která by tradice převzala a dále udržovala.

"Bylo nás 800, teď je nás s bídou 180. Průměrně nás odchází do hornického nebe tak 15 členů kroužku ročně," uvedl Kavka. Dodal, že i to je jedním z důvodů, proč kroužek s velkou slávou slaví už devadesáté narozeniny, protože v době stého výročí by už nemusel mít příliš členů. "Pětasedmdesát procent našich členů je ve od 70 do 95 let, takže jestli se dožijeme té stovky, budeme rádi," podotkl Kavka.

I přes současnou krizi by se podle něj hornictví v regionu mělo udržet. "Kdyby nebylo hornictví, tak není nic. Není elektřina, není nic, takže by se měli snažit, dokud to půjde, to udržet," podotkl Kavka.

Horníci během dnešních oslav při pietním aktu zavzpomínali také na své kolegy, kteří nevyfárali a zemřeli v dole. Součástí oslav ale bylo i svěcení nového praporu kroužku, který nyní zdobí jak svatá Barbora, která je hlavní patronkou horníků a je uctívána ve všech hornických zemích Evropy, tak i svatý Prokop, tedy ryze český patron horníků. Prokop zdobil i původní prapor z roku 1927, který byl posléze několikrát změněn.

Kroužek nejen pro své členy, ale i veřejnost, pořádá řadu akcí jako je například vaření vaječiny, vítání léta nebo třeba zahradní slavnost.

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík novinářům řekl, že je velmi rád, že krojovaní horníci tradice stále udržují. "Hlavně bych popřál všem horníkům, aby všichni vyfárali," uvedl Pytlík.

Také podle karvinského primátora Tomáše Hanzela (ČSSD) je kroužek krojovaných horníků pro město nesmírně důležitý. "Hornictví je s Karvinou historicky spjato a je nesmírně důležité, aby tyto tradice byly zachovány pro současnou i budoucí generaci, takže krojovaní horníci opravdu odvádějí ohromný kus práce na tom, aby se prostě nezapomnělo," řekl Hanzel.

