Praha - Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) poslala členům pražského ANO dopis, v němž vysvětluje, proč nebude na podzim kandidovat. Vadí jí, že primátor nese zodpovědnost za věci, které neovlivní, nebo že v politice jsou lidé, kteří nepracují. V dopise jako kandidáta ANO na primátora podpořila poslance a zastupitele Patrika Nachera (za ANO). ČTK má dopis k dispozici. Krnáčová ve vyjádření pro ČTK připustila, že některé kolegy dopis rozhořčil, nechápe ale proč. V čele města stanula po volbách v roce 2014.

Krnáčová napsala, že základní otázkou pro ni bylo, zda chce nést zodpovědnost za práci lidí, které si nevybrala a nesouhlasí s nimi, ale musí s nimi pracovat. "Nemám ráda lidi, kteří tvrdí, že pracují, přitom se jen bez názoru vezou, a to bez jakéhokoliv výsledku. Těch je v politice, zejména té pražské, hodně," napsala.

V dopise píše také o konfliktech v koalici s ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) a zastupitelském klubu ANO. "Ti, co mě znají, vědí, že pro mne je důležitý výsledek, nikoli důvody, proč něco nejde," uvedla. Primátor je podle ní jen jedním hlasujícím v zastupitelstvu, přitom nese zodpovědnost za chyby druhých. Mandát do podzimních voleb ale hodlá dokončit. "Máme několik projektů, které musíme dokončit, a budu ráda, když mi všichni pomůžete," napsala.

Dopis rozčílil některé členy ANO. Kteří to byli, nechtěl nikdo z oslovených říci. Rozhořčené reakce potvrdila sama Krnáčová. "Že jsou v pražské politice lidé, kteří nechtějí pracovat, to je prostě pravda. Ale proč se to dotklo některých kolegů, to opravdu nechápu. Na nikoho konkrétního jsem to neadresovala, tak mi to přijde malinko absurdní. To je přesně jeden z důvodů, které mne k mému rozhodnutí vedly," sdělila.

Podle serveru seznamzpravy.cz se předsedovi zastupitelů ANO Michalu Haškovi někteří naštvaní členové již ozvali. "V pondělí budeme tento dopis řešit na našem zasedání. Více k tomu teď říct nemohu," uvedl pro server.

Na závěr dopisu podpořila nominaci Nachera jako lídra kandidátky. "Samozřejmě jsem rád. když jsem o tom začal uvažovat, řekl jsem, že musí být splněny tři předpoklady. Velká podpora členské základny, že nepůjde o souboj se současnou primátorkou a podpora z vedení ANO," řekl ČTK Nacher. O kandidátovi na primátora bude ANO rozhodovat příští týden.

Dopis Krnáčové nechtěl Nacher komentovat. "Nebyl jsem adresátem, tak mi nepřísluší to komentovat," dodal.

ANO má v pražském 65členném zastupitelstvu společně s koaličními ČSSD a Trojkoalicí těsnou většinu 33 hlasů.