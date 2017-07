Bukurešť - Plzeňský útočník Michael Krmenčík dvakrát nastoupil na národním stadionu v Bukurešti a pokaždé vstřelil gól. Tentokrát pomohl Viktorii k nadějné remíze 2:2 s FCSB v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů. Čtyřiadvacetiletý fotbalista věří, že plzeňský tým v domácí odvetě nadějně rozjetý dvojzápas dotáhne a postoupí.

"Hrál jsem tu dvakrát a dal dva góly, takže asi se mi tady daří," řekl novinářům Krmenčík, který loni v listopadu vstřelil v Bukurešti gól do sítě Astry Giurgiu při remíze 1:1 ve skupině Evropské ligy.

Plzeň sice v obou poločasech skórovala jako první, ale bývalá Steaua Bukurešť pokaždé dokázala odpovědět. "Byl to těžký zápas. Chtěli jsme tady vstřelit gól. Jsme rádi, že se nám povedly dva góly," uvedl Krmenčík.

Ve 23 minutě se prosadil po přihrávce hlavou od Jana Kopice a vlastním důrazu v pokutovém území. "Byl to klasický gól. Odstavil jsem si ho a pak jenom trefil bránu," popsal reprezentační útočník.

"Dali jsme poměrně rychlý gól v dobrém čase a mohli si to asi pohlídat. Je škoda, že jsme dostali dva góly. Ze standardky to trefil dobře a při druhém to asi Limba (Limberský) tečoval, jemu to spadlo přímo na hlavu a dal to na přední tyči skoro do prázdné branky," doplnil Krmenčík.

Z výkonu Viktorie proti rumunskému favoritovi měl radost. "Drželi jsme balon, chvílemi jsme byli i lepším týmem. Hrát se dá s každým, ale dnes jsme ukázali charakter a bojovali do poslední chvíle. Byl to náš první zápas sezony, oni už hráli dva. Pár kluků včetně mě už chytaly křeče, ale už to bude jenom lepší," konstatoval Krmenčík.

Věří, že Plzeň si příští středu s FCSB poradí i doma. "Je to pro nás dobrý výsledek a jestli za námi budou stát fanoušci a všichni lidé v Plzni, tak si myslím, že je dáme. Bylo tady přes 30 tisíc diváků, ale doufám, že k nám dorazí také plný stadion a doufám, že tam to bude také pro ně peklo," prohlásil Krmenčík.