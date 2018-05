Praha - Plzeňský útočník Michael Krmenčík týden po zisku mistrovského titulu přidal také individuální úspěch a s 16 góly se poprvé v kariéře stal nejlepším kanonýrem první ligy. Pětadvacetiletého fotbalistu potěšilo, že sezonu zakončil hattrickem na hřišti pražské Dukly (5:1), protože nechtěl brát korunu pro krále střelců za 13 branek.

"Dostával jsem sms, jestli mi to není trapné být nejlepší střelec s 13 góly. Také mi to přišlo trochu blbé a chtěl jsem to číslo nechat narůst. Povedlo se mi dát 16 gólů, nějaká áčka (asistence). Asi je to lepší než těch 13, to je nešťastné číslo," řekl Krmenčík novinářům po duelu 30. kola.

Prioritou však pro něj bylo vyhrát s Plzní domácí soutěž. "Nejdřív jsem chtěl udělat titul, až potom třeba střelce. To se mi asi povedlo naposled párkrát v dorostu. Je hezké vyhrát střelce a určitě si to doma někde vystavím," konstatoval reprezentační útočník.

Na Julisce proti bývalému týmu skóroval dvakrát už v úvodní čtvrthodince, premiérový hattrick zkompletoval v 59. minutě. Spoluhráči prý neměli instrukce víc Krmenčíkovi nahrávat. "Byl jsem psaný akorát na penaltu, kdyby byla," přiznal bývalý hráč Dukly či Ostravy. "Je to první hattrick a jsem za něj rád. Konečně," dodal.

Kvůli zdravotním problémům v jarní části sezony stihl 16 branek ve 24 ligových zápasech. "Proti Spartě jsem hrál s kotníkem, který nebyl ideální. Nechal jsem si opíchnout nohu, asi jsem to neměl. Tím pádem jsem marodil asi měsíc a půl," upozornil Krmenčík.

Trenér Pavel Vrba nedopustil, aby se opakovala dva roky stará situace, kdy Viktoria jako jistý mistr zakončila sezonu výpraskem 0:5 na Slavii. "Řešilo se to hodně, protože tam jsme to podělali, jak jsme mohli. Tady nám trenér Vrba jasně řekl, že v úterý budeme všichni na značkách a schopni tréninku. Myslím, že všichni do jednoho člověka jsme přišli tak, jak trenér řekl. Slavili jsme jenom dva dny, i když to byly bujaré oslavy," řekl rodák z Kraslic.

Plzeňští si podle něj utkání na Dukle dokonale užili. "Před zápasem jsme si řekli, že budeme hrát úplně bez tlaku. Kluci mají před dovolenou, my máme s Honzou Kopicem ještě reprezentaci. Chtěli jsme si to poslední kolo užít, což se nám také podařilo. Hráli jsme dobře a soupeře jsme až na dvě tři možností nikam nepustili," uvedl Krmenčík, který nechtěl komentovat spekulace o svém možném letním odchodu do zahraničí.