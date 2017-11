Plzeň - Plzeňský útočník Michael Krmenčík v zápase fotbalové Evropské ligy s Luganem znovu potvrdil svoji produktivitu. K výhře 4:1 přispěl úvodními dvěma brankami domácích a jednou asistencí, kterou připravil premiérový soutěžní gól v dresu Viktorie záložníkovi Aleši Čermákovi. Svoji podzimní formu ale Krmenčík nepřeceňuje.

Plzeň nastartoval k jednoznačné výhře. Už ve čtvrté minutě zužitkoval Čermákův centr, krátce poté však zareagoval na druhé straně povedenou dalekonosnou střelou Davide Mariani. Remízový stav ale dlouho nevydržel, v 19. minutě ve vápně Krmenčíkovi přesně přihrál obránce Radim Řezník a desetinásobný reprezentant oslavil třetí gól v Evropské lize.

"Nechtěl bych usnout na vavřínech, jak se říká. Makáme dál. Útočník je od toho aby dával góly. Teď se mi daří, někdy jindy se může dařit někomu jinému," uvedl čtyřiadvacetiletý forvard. Hattricku se ale ani tentokrát nedočkal. "Já jsem asi jenom dvougólový střelec, ten hattrick asi nikdy nedám. Uvidíme časem, třeba někdy, ale já to nějak neřeším."

Posléze skórovali ještě Tomáš Hořava a Aleš Čermák, kterému Krmenčík efektní přihrávkou v šestnáctce připravil první zásah za západočeský celek. Spolupráci s bývalým záložníkem Sparty si pochvaloval. "Hráli jsme spolu asi dva zápasy v jednadvacítce, dařilo se nám spolu. Čermus je běhavý, důrazný. Jsem rád, že se oklepal z toho, co se mu stalo," připomněl květnovou autonehodu v opilosti, po níž Čermáka v letní přípravě zbrzdilo zranění hrudníku.

"Ví, že udělal hloupost, ale maká na tréninku a teď dostal šanci od začátku. Chytl ji za pačesy, takže pochvala. Já jsem mu říkal, že to trefil dobře. Podle mě to trefil nějak podrážkou, ale do brány to nějak doplavalo," doplnil s úsměvem Krmenčík.

Hlavní pro něj byl tříbodový zisk. "Jsem rád, že se to povedlo. Tam jsme si vybrali asi den blbec, tak jsme to před našimi fanoušky nějak odčinili," vzpomněl na nepovedený předchozí duel v Lucernu, kde Plzeň prohrála s Luganem 2:3. Po dnešní výhře je Viktoria se šesti body druhá, před třetím Hapoelem Beer Ševa má náskok dvou a před Luganem tří bodů. Vedoucí FCSB už má účast v jarní části jistou.

"Řekl bych, že postupové šance se zvedly. Byl to zápas pravdy. Vyhráli jsme a když vyhrajeme dva další, tak postoupíme. Vidím to reálně. Když budeme hrát tak, jako dnes, tak se toho nebojím," konstatoval.

V neděli Plzeň čeká další důležitý zápas. V rámci 13. kola domácí nejvyšší soutěže přivítá na svém stadionu druhý tým tabulky Slavii Praha. S únavou se ale podle Krmenčíka Západočeši potýkat nebudou. "Máme dobrou regeneraci, dobré fyzioterapeuty, Míšu Rukavičku. Ten si s námi zítra a pozítří pohraje a pak do toho půjdeme nanovo. Slavie je také rozjetá, ale hrajeme doma a budou to tady mít těžké," dodal.