Vrchlabí (Trutnovsko) - Krkonošská pivní stezka zahájí v pátek 1. června pátou sezonu. Trasa měří 35 kilometrů a spojuje šest lokálních pivovarů. ČTK o tom informoval mluvčí projektu Jiří Štefek. "Oproti loňskému roku se stezka rozrostla o šestý pivovar, kterým je Pecký pivovar v Peci pod Sněžkou," řekl ČTK.

Dalšími pěti zastávkami jsou pivovary Fries v penzionu Andula u Friesových bud, Paroháč na Luční boudě, Pivovar Hendrych a Pivovarská Bašta s pivem Krkonošský Medvěd ve Vrchlabí a Trautenberk na Pomezních Boudách v Horní Malé Úpě.

Projekt Krkonošské pivní stezky před čtyřmi lety vymyslel boudař Karel Polívka z Friesových bud. "Po rozšíření stezky z původních čtyř zastávek v roce 2014 na šest zastávek v letošním roce se rozrostla i délka trasy, která nyní činí 35 kilometrů. Na všech zastávkách stezky však mohou turisté přenocovat a rozložit si tak výlet do více dnů," uvedl Polívka. Podle něho při návštěvě jednotlivých pivovarů mohou turisté sbírat razítka do kartičky a tu pak mohou dát do říjnového slosování o ceny.

Na turisty kromě piva čeká na trase i několik kulturních akcí. Třeba na Luční boudě se koncem června uskuteční oslava 395. výročí položení základního kamene.

Organizátoři doporučují dvě trasy, obě začínají v pivovaru Trautenberk na Pomezních Boudách a končí ve Vrchlabí v pivovarech Pivovarská bašta a Hendrych. "Je to pouze doporučení tvůrců, možností, jak Krkonošskou pivní stezku absolvovat, je samozřejmě vícero," řekl ČTK Štefek.

První trasa z Pomezních Bud pokračuje přes Jelenku na Sněžku a odtud přes Růžohorky do Peckého pivovaru, dále Obřím dolem do Obřího sedla, na Luční boudu a z ní na Friesovy boudy a do Vrchlabí. Celková délka je 33,6 kilometru. Druhá doporučená trasa vede z Pomezek do Spáleného mlýna, odtud přes Portášky a Růžohorky do Pece a pak shodně jako první přes Luční boudu a Friesovy boudy do Vrchlabí. Druhá trasa měří 33,1 kilometru. Obě trasy lze rozložit do několika dní.