Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Některá horská střediska východních Krkonoš hlásí za víkend rekordní návštěvnost. Po jarní údržbě se v sobotu opět rozjely některé lanovky a další se přidají v následujících víkendech. ČTK to zjistila od provozovatelů areálů a lanovek.

Třeba jen ve SkiResortu Černá hora - Pec využily lanovek tisíce lidí. "Teplé a slunečné počasí přilákalo o víkendu do východních Krkonoš rekordní počet návštěvníků. Kabinková lanovka z Janských Lázních na Černou horu a sedačková lanovka v Peci pod Sněžkou na Hnědý vrch vyvezly o víkendu na hřebeny více než 2000 lidí," řekla dnes ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Velký zájem byl i o koloběžky, které si lze půjčit třeba v budově lanovky v Janských Lázních. "Nejoblíbenější je trasa z Černé hory do Janských Lázní kolem Stezky korunami stromů," řekla Plchová. Obě lanovky SkiResortu budou v provozu do úterý, znovu se rozjedou na druhý květnový prodloužený víkend.

Asi hodinová fronta se dnes tvořila před dolní stanicí lanové dráhy na Růžovou horu a Sněžku v Peci pod Sněžkou. Lanovka je v plném provozu od soboty. Včera ráno se ale rozjel jen dolní úsek na Růžovou horu, ten navazující na Sněžku stál kvůli silnému větru. Dnes už jela lanovka až na Sněžku. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Hodně lidí využilo i lanovku na Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Tato lanovka je zatím v provozu jen o víkendech, a to včetně pondělí a navazujících květnových svátků. Pravidelný letní provoz začne 19. května. Ve Svatém Petru se rozjede lanovka o víkendu 26. a 27. května. Pravidelný provoz tam začne od 1. června. Provozní doba bude každou půlhodinu, a to od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00.

Na hřebenech Krkonoš bylo podle informací Horské služby dnes ráno polojasno, například na Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů 12 stupňů a jasno.

Podle předpovědi by mělo být nejtepleji zítra, kdy na naše území bude před studenou frontou vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu. V Královéhradeckém kraji má být v pondělí jasno až polojasno a během dne postupně až oblačno místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty mají dosahovat až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Na horách má foukat silný vítr. V úterý by mělo být už chladněji, oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a nejvyšší denní teploty do 22 stupňů.