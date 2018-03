Křížová hora v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku opět láká poutníky a turisty. Jednotlivá zastavení a kapli opravila obec, která plánuje na kopci vytvořit naučnou stezku. Celá křížová cesta má nyní šanci stát se Památkou roku 2017. Poutní místo vzniklo v 18. století na vrchu, kde je údajně množství pozitivní energie. "O kopci se mluví v širokém okolí, potkávám tu spoustu lidí, kteří přichází čerpat energii nebo třeba si jen užít výhledu," řekl ČTK Josef Zoser, který stál v čele obce od 90. let a zasadil se o záchranu křížové cesty. Na snímku z 20. března 2018 je jedenáct rokokových zastavení křížové cesty, v pozadí obec Jiřetín pod Jedlovou.

Jiřetín pod Jedlovou (Děčínsko) -

Poutní místo vzniklo v 18. století na vrchu, kde je údajně množství pozitivní energie. "O kopci se mluví v širokém okolí, potkávám tu spoustu lidí, kteří přichází čerpat energii nebo třeba si jen užít výhledu," řekl ČTK Josef Zoser, který stál v čele obce od 90. let a zasadil se o záchranu křížové cesty.

O areál na kopci nad Jiřetínem se staraly za minulého režimu řádové sestry, které byly odsunuty do nejsevernější části republiky z mnoha míst tehdejšího Československa. "Díky nim křížová cesta tu dobu přežila," poznamenal Zoser. S obnovou jedenácti zděných kapliček, kaple Povýšení sv. Kříže na vrcholu a kaple božího hrobu začala obec hned zkraje 90. let.

Začít se muselo s přístupem k zastavením, která stojí za sebou v prudkém stoupání. Pískovcové schody museli dělníci rozebrat a znovu poskládat, upraven byl výjev z Getsemanské zahrady umístěný před křížovou cestou, k níž se váže legenda o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Podle legendy se vrátil nejmladší z nich, nemocný na nohy, jenž nechal postavit na místě dřevěný kříž, a byl uzdraven.

Poutníků se do Jiřetína, kde kolem roku 1900 žilo 2000 obyvatel, sjížděly davy. "Jedlovské nádraží podle zápisu z kroniky odbavilo jen v den konání jiřetínské poutě na konci 20. let zhruba 1800 návštěvníků," uvedl Zoser. Po odsunu německého obyvatelstva zájem o místo upadal. Na výsluní se dostává znovu i díky obci, která má teď 650 obyvatel, až v posledních letech. "Hodně návštěvníků zaparkuje na náměstí, vystoupá po křížové cestě ke kapli a odtud na Jedlovou horu a zříceninu hradu Tolštejn. Zhruba sedmikilometrový okruh je pěkným celodenním výletem, zvlášť, když na Tolštejně i Jedlové je otevřená hospoda," popsal Zoser. Ročně je takových turistů několik tisíc.

Náklady na opravy celé křížové cesty činily podle Zosera řádově 25 milionů korun. Obnoveny jsou obrazy na kapličkách, nápisy, i samotná kaple. Konec prací to ale není. V zásobě má obec řadu plánů. Jedním z nich je obnova osvětlení a vytvoření naučné stezky okolo křížové cesty.

To, že se kapličky s kaplí, uvnitř které je dvanácté a třinácté zastavení, dostaly mezi finalisty soutěže Památka roku 2017, současného starostu Bohuslava Kaprálika těší. Může to pomoci přivést do obce, kde je velký sportovní areál a sjezdovka, další turisty. Zve je už na velikonoční poetické putování křížovou cestou. Na Velký pátek 30. března zájemci projdou jednotlivá zastavení a poslechnou si cyklus veršů.