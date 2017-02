Praha - Česká posádka David Křížek a Milan Harmáček z týmu MASTERLAN je oficiálně přihlášena do Flying Phantom Extreme Sailing Series 2017. Tým MASTERLAN si účast zajistil již na konci loňské sezony, když dokončil Flying Phantom Series 2016 na celkovém 9. místě. Přihlášení do celé série vyžadovalo celou řadu dokumentů a potvrzení, ale celý proces proběhl zdárně. V celé tour může startovat pouze 16 lodí a čtyři budou závodit na divokou kartu.

Nyní probíhají jednání se skupinou potencionálních partnerů týmu. Vše musí být uzavřeno do konce března, kdy pořadatel série schválí grafiku lodí. Letošní sezona bude velmi nákladná, ale z hlediska sledovanosti jistě předčí i Transat 6,50 v roce 2007, kde David Křížek dokončil na skvělém 3. místě. Extreme Sailing Series oslovila v loňském roce prostřednictvím médií přes 45 mil. lidí. Letos by to mělo být ještě více.

Posádka se nyní chystá v únoru a v březnu dva týdny trénovat v chorvatském Zadaru a následně i u nás. První závod série začne v La Baule ve Francii 18. května, ještě bez tribun a velkolepé show. Ta propukne až na Madeiře 29. června.

2017 Flying Phantom - Extreme Sailing Series:

La Baule, Francie 18.-21. května

Madeira, Portugalsko 29. června - 2. července

Evropa 20.-23. července

Hamburk, Německo 10.-13. srpna

Cardiff, Velká Británie 25.-28. srpna