New York - Tenistka Kristýna Plíšková při svém návratu na grandslamové US Open po třech letech porazila v 1. kole v New Yorku Japonku Misu Egučiovou dvakrát 6:2. Se soutěží se naopak rozloučila Tereza Martincová, která po úspěšné kvalifikaci prohrála při grandslamové premiéře s osmnáctou nasazenou Caroline Garciaovou z Francie jasně 0:6 a 1:6.

Na dvorcích ve Flushing Meadows už hraje i třináctá nasazená Petra Kvitová. Nad bývalou světovou jedničkou Srbkou Jelenou Jankovičovou vyhrála první set 7:5. Do akce se dnes v New Yorku dostane ještě Jiří Veselý.

Levou rukou hrající Kristýna Plíšková, dvojče světové jedničky Karolíny Plíškové, odvrátila v duelu s Japonkou všechny čtyři brejkboly, dva z nich v poslední hře. Zápas pak ukončila při prvním mečbolu. Na US Open hraje Kristýna Plíšková poprvé od roku 2014, kdy vypadla v 1. kole, v roce 2014 zde postoupila o kolo dál.

Martincová proti favorizované Garciaové bojovala s nervozitou a hrála nepřesně. Jedinou hru získala 121. hráčka žebříčku WTA na začátku druhého setu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Egučiová (Jap.) 6:2, 6:2, Garciaová (18-Fr.) - Martincová (ČR) 6:0, 6:1.