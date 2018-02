Acapulco (Mexiko) - Kristýna Plíšková skončila na tenisovém turnaji v Acapulcu v prvním kole. Mexická hráčka z třetí stovky žebříčku Renata Zarazuaová ji porazila 6:3, 6:4.

Plíšková v úvodním setu dvakrát přišla o servis, v druhé sadě po dalším brejku dvacetileté domácí držitelky divoké karty prohrávala 2:4. Pak sice dvakrát získala soupeřčino podání, ale Zarazuová jí to pokaždé oplatila.

Pětadvacetiletá Plíšková, která je v pořadí dvouhry WTA na 77. místě, dokázala naposledy vyhrát zápas v hlavní soutěži na počátku ledna v Šen-čenu.

Vítězka US Open Sloane Stephensová vyhrála první zápas od nečekaného zářijového triumfu na newyorském grandslamu. Světová třináctka z USA neuspěla za poslední půlrok v osmi utkáních za sebou, až v Acapulcu dokázala přejít přes Francouzku Pauline Parmentierovou po výsledku 6:4, 6:0.

Z turnaje v Acapulcu se odhlásil druhý hráč světového žebříčku Rafael Nadal. Jedenatřicetiletý Španěl si obnovil zranění kyčle z lednového Australian Open, kvůli němuž musel na grandslamu v Melbourne vzdát čtvrtfinálový zápas s Chorvatem Marinem Čiličem.

Na úterním tréninku v Mexiku Nadal náhle ucítil v noze ostrou bolest. Po poradě s lékaři se pak z turnaje odhlásil. "Řekli mi, že s tím nemohu hrát, bez ohledu na to, jestli to bolí nebo ne. Z mého pohledu to není tak vážné jako na Australin Open, ale doktoři tvrdí, že je tam riziko, že se to zhorší," uvedl.

V pavouku dvouhry nahradil nejvýše nasazeného Nadala Japonec Taro Daniel a v úvodním kole podlehl ve třech setech Felicianu Lópezovi ze Španělska.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Acapulcu

(antuka, dotace muži 1,789.445 dolarů / ženy 250.000 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

A. Zverev (2-Něm.) - McDonald (USA) 6:3, 7:5, Thiem (3-Rak.) - Norrie (Brit.) 6:3, 5:7, 7:5, Escobedo (USA) - Sock (4-USA) 7:5, 7:6 (7:3), Del Potro (6-Arg.) - M. Zverev (Něm.) 6:1, 6:2, Ebden (Austr.) - Querrey (7-USA) 6:3, 1:6, 7:6 (7:5), Mannarino (Fr.) - Berankis (Lit.) 7:5, 6:1, Čong Hjon (Korea) - Young (USA) 7:6 (7:5), 6:1, Shapovalov (Kan.) - Nišikori (Jap.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:1, Kokkinakis (Austr.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 6:3, Schwartzman (Arg.) - Verdasco (Šp.) 6:2, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - L. Gómez (Mex.) 6:3, 6:2, F. López (Šp.) - Daniel (Jap.) 4:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Zarazuaová (Mex.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 6:4, Stephensová (1-USA) - Parmentierová (Fr.) 6:4, 6:0, Mladenovicová (2-Fr.) - Hesseová (Fr.) 6:2, 6:2, Čang Šuaj (4-Čína) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:1, Petersonová (Švéd.) - Cornetová (6-Fr.) 6:2, 6:4, Vögeleová (Švýc.) - Mariaová (8-Něm.) 6:2, 7:5, Sakkariová (Řec.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 7:6 (7:1), Rusová (Niz.) - Dayová (USA) 4:6, 6:1, 6:0, Teichmannová (Švýc.) - Fettová (Chorv.) 7:5, 7:5, Haddadová Maiaová (Braz.) - Watsonová (Brit.) 7:5, 4:6, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Voráčová, Smithová (1-ČR/Brit.) - Brengleová, McHaleová (USA) 7:6 (7:3), 6:3.

Turnaj mužů v Sao Paulu

(antuka, dotace 582.870 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Pella (6-Arg.) - Moutet (Fr.) 4:6, 6:1, 6:2, Zeballos (Arg.) - Bellucci (Braz.) 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, Clezar - Monteiro (oba Braz.) 6:3, 1:6, 7:5.