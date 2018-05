Paříž - Tenistka Kristýna Plíšková nestačila v prvním kole French Open na bývalou světovou jedničku Američanku Serenu Williamsovou. S trojnásobnou pařížskou šampionkou prohrála 6:7 a 4:6. S Roland Garros se rozloučila i Denisa Allertová, která podlehla Bělorusce Aljaksandře Sasnovičové 4:6 a 3:6.

Po Plíškové s Williamsovou přijdou na hlavním dvorci na řadu Tomáš Berdych a domácí Jérémy Chardy. O postup do druhého kola bude ještě usilovat Markéta Vondroušová v utkání s Rumunkou Anou Bogdanovou.

Serena Williamsová, která loni porodila dceru, hraje v Paříži letos poprvé na antuce a absolvuje první grandslam od loňského triumfu v Austrálii. Na centrkurt nastoupila v černém přiléhavém oblečení s červeným páskem, pomalu se rozjížděla a sázela na servis.

Podání v prvním setu drželo i nervózní Plíškovou, která měla z třiadvacetinásobné grandslamové šampionky velký respekt a hrála opatrně. Proto se dlouho nic nedělo, až za stavu 5:6 odvrátila Plíšková setbol desátým esem v první sadě. V tie-breaku vedla česká tenistka 3:0, pak ale prohrála šest míčů v řadě a o úvodní set přišla.

Ve druhé sadě se Plíškové častěji osmělila. Vybojovala si první dva brejkboly, které sice Williamsová odvrátila esy, ale při třetím zahrála do sítě a sestra Karolíny Plíškové vedla 2:0. Jenže vzápětí výhodu nepotvrdila a dvojchybou soupeřce výhodu podání vrátila.

Po jednom z vítězných returnů Williamsová Plíškové zatleskala, ale jinak soupeřku nešetřila. Ač její pohyb nevypadal svěže, úderově měla převahu.

Na ztrátu servisu v páté hře ještě dokázala světová sedmdesátka Plíšková reagovat a srovnala na 3:3. V další hře si prohrála potřetí v utkání servis, i když už vedla 40:0, a čím dál rozehranější Serena Williamsová mířila za postupem. Plíšková ještě měla tři brejkboly na 5:5, ale šestatřicetiletá Američanka všechny ustála a využila druhý mečbol.

Allertová v duelu se Sasnovičovou přišla šestkrát o servis. Udělala osm dvojchyb a zápas ukončila 43. nevynucenou chybou. Na Roland Garros hrála potřetí a zápas vyhrála jen při své premiéře před třemi lety.

Obhájce Nadal vyhrál na French Open osmdesátý zápas

Obhájce titulu Španěl Rafael Nadal zvládl utkání 1. kola tenisového French Open, rozložené kvůli dešti do dvou dnů. Desetinásobný šampion Roland Garros si poradil s nepříjemným soupeřem Italem Simonem Bolellim 6:4, 6:3, 7:6 a na pařížské antuce slavil již osmdesátý vyhraný zápas. Kristýna Plíšková a Tomáš Berdych odehrají své zápasy prvního kola na hlavním dvorci Philippa Chatriera. V Paříži se v úterý dostanou do hry také Markéta Vondroušová a Denisa Allertová.

Utkání začalo v pondělí večer a první hráč světa měl problémy s agresivně hrajícím Bolellim, který se do soutěže dostal až jako poražený z kvalifikace. Ve druhém setu musel Nadal otáčet ze stavu 1:3 a utekl mu i začátek třetí sady. Za stavu 0:3 z pohledu Španěla duel přerušila bouřka a utkání bylo odloženo.

Do dnešní dohrávky vstoupil Nadal suverénně a za pár minut srovnal na 3:3. Pak Fognini favorita trápil skvělým jednoručným bekhendem i přesnými kraťasy a vynutil si tie-break. V tom Nadal prohrával už 3:6 a 6:7, ale všechny setboly odvrátil a sám uspěl při třetím mečbolu. Itala tak porazil i pošesté v kariéře.

"Prošel jsem si těžkými okamžiky, ale to je důležité pro budoucnost," řekl Nadal. "Byl to každopádně náročný zápas a pro mě hodně kvalitní prověrka. Simone hrál velmi agresivně a ve třetím setu měl řadu šancí," vysekl soupeři poklonu hlavní favorit turnaje, jehož nyní prověří Guido Pella z Argentiny.

Ve čtrnácti zápasech prvního kola v Paříži ztratil Nadal jen tři sety - dva s Johnem Isnerem z USA v roce 2011 a jeden s Němcem Danielem Brandsem o dva roky později.

V případě zisku jedenáctého titulu z French Open se Nadal vyrovná v počtu triumfů na jednom z grandslamů rekordmance Australance Margaret Courtové, které ovládla jedenáctkrát dvouhru na Australian Open.

Grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 39 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Bolelli (It.) 6:4, 6:3, 7:6 (11:9), Čilič (3-Chorv.) - Duckworth (Austr.) 6:3, 7:5, 7:6 (7:4), Anderson (6-JAR) - Lorenzi (It.) 6:1, 6:2, 6:4, Isner (9-USA) - Rubin (USA) 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7), Shapovalov (24-Kan.) - Millman (Austr.) 7:5, 6:4, 6:2, Marterer (Něm.) - Harrison (USA) 6:1, 6:3, 7:5, Struff (Něm.) - Donskoj (Rus.) 6:1, 6:3, 6:0, Hurkacz (Pol.) - Sandgren (USA) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3, Fabbiano (It.) - Ebden (Austr.) 6:4, 5:7, 6:2, 3:6, 6:2, Cuevas (Urug.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 6:3, 6:2, Pella (Urug.) - J. Sousa (Portug.) 6:2, 6:3, 6:4, Zeballos (Arg.) - Sugita (Jap.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, Ymer (Švéd.) - Sela (Izr.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:1, Edmund (16-Brit.) - De Minaur (Austr.) 6:2, 6:4, 6:3, Fognini (18-It.) - Andújar (Šp.) 6:4, 6:2, 6:1, Johnson (USA) - Mannarino (25-Fr.) 7:6 (7:1), 6:2, 6:2, Fucsovics (Maď.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:5), Bemelmans (Belg.) - Bhambri (Indie) 6:4, 6:4, 6:1, M. Zverev - Mayer (oba Něm.) 6:2, 6:1, 7:6 (7:3).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muguruzová (3-Šp.) - Kuzněcovová (Rus.) 7:6 (7:0), 6:2, Mertensová (16-Belg.) - Lepchenková (USA) 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 6:0, Gavrilovová (24-Austr.) - Cirsteaová (Rum.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, Čang Šuaj (27-Čína) - K. Kučová (SR) 6:0, 7:5, Matteková-Sandsová (USA) - Larssonová (Švéd.) 6:4, 6:3, Stosurová (Austr.) - Wickmayerová (Belg.) 6:2, 6:4, Ferrová (Fr.) - Witthöftová (Něm.) 6:4, 6:2, S. Williamsová (USA) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 6:4, Bartyová (17-Austr.) - Vichljancevová (Rus.) 6:3, 6:1, Bertensová (18-Niz.) - Sabalenková (Běl.) 6:2, 6:1, Pavljučenkovová (30-Rus.) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 7:6 (7:1), Sasnovičová (Běl.) - Allertová (ČR) 6:4, 6:3, Garciaová (7-Fr.) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:1, 6:0, Šarapovová (28-Rus.) - Hogenkampová (Niz.) 6:1, 4:6, 6:3, Van Uytvancková (Belg.) - Wallaceová (Austr.) 6:1, 6:0, Beguová (Rum.) - Schmiedlová (SR) 6:4, 5:7, 9:7.