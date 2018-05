Praha - Na jednu stranu zklamání, že lídr Simon Yates nezůstal na předních příčkách v celkovém pořadí, na druhou vědomí dobře odvedené práce. Tak vypadaly pocity cyklisty Romana Kreuzigera po dnešním návratu z Gira d'Italia, kde byla jeho stáj Mitchelton-Scott hodně vidět.

"Měli jsme fantastický tým se skvělou atmosférou, což je základ pro docílení nějakých výsledků," pochvaloval si Kreuziger. "Přijeli jsme s ambicemi na celkové pořadí na pódium, což byl velký cíl, který se nám nepodařilo naplnit, takže z tohoto pohledu to může být zklamání," připustil.

Okamžitě ale dodal také pozitiva. "Podařilo se nám bez sprintera vyhrát pět etap se třemi různými závodníky. A když k tomu vezmu ten styl, jakým jsme závodili, bylo to něco excelentního. I to je potřeba vidět," zdůraznil Kreuziger.

Yates vyhrál tři etapy a celkovému pořadí dlouho vévodil. "Že se Simonovi podařilo vyhrát etapy, když jel v růžovém dresu (vedoucího jezdce), to už se jen tak nevidí. Takové věci, že růžový dres útočí, pamatuju naposledy tak někdy v dobách Pantaniho," uvedl Kreuziger.

Jenže závěr pětadvacetiletý Brit nezvládl a dál čeká na první velký triumf. "Po časovce, kdy si hrábl na své maximum, asi úplně nezregeneroval a tělo se mu trošku kouslo. Doufali jsme, že to bude velký boj. A současně také věděli, že cesta do Říma je relativně blízko, ale zároveň ještě dost daleko," připomněl Kreuziger.

Pro Yatese byla italská metropole nakonec dál, než jeho tělo sneslo. "Samozřejmě jsme nepočítali s tím, že bouchne tak, jak bouchnul. On sám nám říkal, že to bude hop, nebo trop. Ale to je sport. I když to bylo mrzuté," doplnil Kreuziger.

Jet v týmu lídra si užíval plnými doušky. "Bylo skvělé vidět, jak nám lidi podél trati fandí za to, jak jsme těch 14 dnů, co měl Simon růžový dres, závodili. A nás zase maximálně motivovalo, jak jezdil Simon. Díky tomu jsme podávali výborné výkony."

Na kýžený triumf nakonec dosáhl Brit Chris Froome. Čtyřnásobný vítěz Tour de France a loňský šampion Vuelty tím zkompletoval výhry z Grand Tours.

"Měl pomalejší začátek, měl tam pády, ale postupně se rozjížděl a v opravdu těžkých etapách s dlouhými kopci dvakrát vyhrál. Nejdříve na Zoncolan a pak fantastickým útokem i v Bardonecchii, kdy se nebál a útočil posledních 80 kilometrů, kdy jel sám," vyzdvihl Kreuziger.

"Klobouk dolů, že se mu povedlo zkompletovat ten hattrick Tour, Vuelta a Giro. Uvidíme, jak si odpočine a jak se mu podaří dát dohromady na Tour. Je tam o týden delší pauza kvůli fotbalovému mistrovství světa, což by mu mohlo pomoci," míní Kreuziger.

V neděli po závodě měl tým společnou večeři v Římě. "I když jsme se ještě nedozvěděli od sportovních ředitelů hodnocení, tak byli spokojení za těch pět vítězných etap, což je skvělý výsledek," podotkl Kreuziger.

Sám chce nyní předně vyléčit nachlazení z posledních dnů. "Základ je si odpočinout, v příštím týdnu bych se pak rád podíval do Innsbrucku a vyzkoušel si trať mistrovství světa, abych si udělal představu, co by mě mohlo čekat ve druhé části sezony," nastínil své plány.