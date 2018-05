Catania (Itálie) - Cyklista Roman Kreuziger dojel na Giru d'Italia šestý ve 4. etapě, která po třech dnech v Izraeli zavedla peloton poprvé na italskou půdu. Na Sicílii vyhrál Belgičan Tim Wellens, v růžovém trikotu lídra zůstal Australan Rohan Dennis.

Wellens měl po 202 kilometrech mezi Catanií a Caltagirone nejvíce sil v hromadném finiši hlavní skupiny. V závěrečném stoupání za sebou člen týmu Lotto Fix All nechal Kanaďana Michaela Woodse a domácího Itala Enrica Battaglina.

Kreuziger, jenž v neděli oslavil 32. narozeniny, dojel se čtyřsekundovým odstupem. Navzdory umístění v elitní desítce českého cyklistu mrzelo, že zhruba pět kilometrů před cílem zůstal vzadu a stíhací jízda ho stála hodně sil.

"Je to trošku zklamání, protože jsme měli být vepředu, což se povedlo klukům, ale mně ne. Takže jsem si to musel hodně dojíždět a stálo mě to hodně úsilí, abych se dostal dopředu. Byla to moje chyba a mrzí mě to, protože kdybych pomohl Simonovi (Yatesovi), tak by třeba vyhrál etapu a nebo bych ji dokonce mohl třeba vyhrát i já," řekl Kreuziger.

V průběžném pořadí se posunul na 22. místo, jeho britský kolega z týmu Mitchelton-Scott Yates dojel čtvrtý a průběžně se posunul na třetí pozici 17 sekund na Dennise. Australan udržel v celkovém pořadí sekundový náskok před loňským vítězem Tomem Dumoulinem z Nizozemska.

V hlavní skupině chyběl český mistr Zdeněk Štybar, který ztratil kontakt z pelotonem kvůli hromadnému pádu v úzkých ulicích zhruba šest kilometrů před cílem. Do cíle dojel s odstupem dvou minut, třetí český účastník Gira Jan Hirt zaostal za vítězem 1:28 minuty.

S nejlepšími se dnes neudržel ani čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome. Britský cyklista byl v cíli 21 sekund za Wellensem a klesl na konec druhé desítky.

Na Sicílii čekají peloton ještě dvě těžké etapy včetně čtvrtečního výjezdu na sopku Etnu.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 4. etapa (Catania - Caltagirone, 202 km):

1. Wellens (Belg./Lotto Fix All) 5:17:34, 2. Woods (Kan./EF-Drapac Cannondale), 3. Battaglin (It./LottoNL-Jumbo), 4. S.Yates (Brit./Mitchelton-Scott), 5. Formolo (It./Bora-hansgrohe) všichni stejný čas, 6. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott), 7. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe), 8. L. Sánchez (Šp./Astana), 9. Pozzovivo (It./Bahrajn Merida), 10. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) všichni -4, ...62. Hirt (ČR/Astana) -1:28, 72. Štybar (ČR/Quick-Step) -2:03.

Průběžné pořadí: 1. Dennis (Austr./BMC) 14:23:08, 2. Dumoulin (Niz./Sunweb) -1, 3. S. Yates -17, 4. Wellens -19, 5. Bilbao (Šp./Astana) -25, 6. Schachmann (Něm./Quick-Step), 7. Pozzovivo oba -28, 8. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -34, 9. Konrad, 10. Betancur (Kol./Movistar) oba -35, ...22. Kreuziger -56, 55. Hirt -2:33, 68. Štybar -4:00.