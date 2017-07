Praha - Cyklista Roman Kreuziger má z 24. příčky na Tour de France smíšené pocity. Při čtyřech umístěních v první desítce jde historicky o jeho druhý nejhorší výsledek z osmi účastí a sám by chtěl být ve výsledkové listině výše. Podřídil se ale týmovým cílům stáje Orica-Scott. A těší ho, že ty se povedlo naplnit.

Proto dává jednatřicetiletý silniční profesionál osobní výsledek stranou. "I když to není tragédie. Člověk nereprezentuje jen svou stáj, ale jako loňský mistr republiky i svoji zemi a chce něco ukázat. Odvedl jsem práci, která se po mě chtěla. A týmové cíle se povedly. Simon Yates byl sedmý a vyhrál bílý dres (pro nejlepšího jezdce do 26 let), což bylo důležité. Člověk se musí radovat i z toho, že se povedla práce a cíle, jež byly stanovené," řekl Kreuziger na setkání s novináři.

"Někdo může namítnout, že Orica v minulých letech vyhrávala etapy, ale když se tým soustředí na celkové pořadí, musí se rozhodnout, který směrem se ubírat. Tak se vše dělalo pro Simona. A dělali jsme, co jsme mohli. V posledním týdnu už jsme měli všichni o něco více volnosti, zkoušeli nějaké úniky, ale bohužel to nedopadlo na výhru v etapě," litoval Kreuziger.

Připustil, že se mu nejelo prvních deset dnů zcela optimálně. "Ale s přibývajícími etapami jsem se do toho dostal. A v posledním týdnu jsem byl tam, kde jsem chtěl být. Samozřejmě chcete být někde výš. Ale s tím, že to poprvé byla role, kdy jsem tam nebyl jako lídr nebo jeden z lídrů, dbali naši sportovní ředitelé hodně na to, abychom po odvedené práci zvolnili a pošetřili co nejvíce sil do dalších dnů. I proto jsem skončil až za první dvacítkou - ve spoustě etap člověk dojel se ztrátou 20 minut místo pěti. A pak to rychle naskakuje," uvedl Kreuziger.

Za další účast na "Staré dámě" byl ale rád. "Bylo fajn startovat tam poosmé. Navíc jsem nebyl sám, ale byli tam i Zdeněk Štybar a Ondra Cink, který bohužel nedokončil a dva dny před koncem vzdal. Myslím, že na první silniční sezonu neměl snadný program, když vezmu všechny závody, co objel. Startovat pak na Tour, to byl pro tělo určitě velký záhul a doufám, že se dá brzy dohromady, aby byl zase zpátky na závodech," prohlásil Kreuziger.

Spolupráce v rámci týmu se postupně vyvíjela. "V týmu bylo hodně zkušených lidí včetně Impeyho, Albasiniho či Haymana. Během Tour byl určitě vidět velký rozdíl v Yatesově přístupu, jak Simon tým následoval a začal mu věřit. Během Tour pochopil, že to není Vuelta, je třeba používat ten tým, pošetřit energii a být více vepředu, než byl zvyklý, když jede na celkové pořadí. I tím, že jsme spolu byli na pokoji, jsme o tom mluvili. Pochopil to a postupně se k tomu dopracoval," přiblížil Kreuziger.

Krotit závodnický instinkt mu potíže nedělá. "Když máte v týmu jezdce, kteří jsou mladší a o něco lepší, člověk k tomu musí tak postupem času přistoupit a přihlížet k tomu. A na druhou stranu je to pro člověka výzva, aby se zlepšil, pracoval a držel s takovými závodníky krok."

Dnes kolo vynechá, ale v úterý už se půjde projet. Na středu už plánuje o něco intenzivnější trénink, ve čtvrtek již odlatí na oblíbenou klasiku v San Sebastiánu. "Týden po Tour člověk musí být na kole, ale je to spíše kratší než objemové. Ve Španělsku by měli být i Simon Yates nebo Michael Albasini. Uvidíme, jak se komu pojede a kdo se jak 'prošťouchne', protože po Tour je to náročné hlavně psychicky. Tělo je unavené a je to o tom, jak se kdo donutí po těch dnech bez závodění," vylíčil Kreuziger.

Poté přijdou na řadu čtyři týdny bez závodů a koncem srpna nová klasika v Rakousku (Ötzal Marathon), kde začne po odmlce závodit. Posléze ho čekají dvě kanadské klasiky v Québecu a Montrealu.

"Podle toho, jak se mi tam pojede, nevylučuju start na mistrovství světa v Norsku. Bude ale záležet i na tom, jak vše bude vypadat. Tím, že jsme jako Češi neměli nejlepší jaro, zatím není zřejmé, zda budeme mít šest míst, nebo jen tři místa, jsme tam na té hranici. Jsme v kontaktu s Tomášem Konečným a Zdeňkem Štybarem, jenž by tam měl být určen jako člověk na výsledek. Ještě se uvidí, jak vše bude. Po mistrovství světa bych měl jet ještě čtyři jednorázové závody v Itálii, jimiž zakončím sezonu," nastínil Kreuziger.