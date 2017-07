Právě zveřejněno

Station des Rousses (Francie) - Český cyklista Roman Kreuziger obsadil v osmé etapě Tour de France páté místo. Pro vítězství si v lyžařském středisku Rousses dojel domácí debutant Lilian Calmejane. Žlutý trikot udržel britský obhájce celkového prvenství Chris Froome.

Kreuziger, který na Calmejanea ztratil 50 sekund, zaznamenal druhý nejlepší výsledek v etapě na Tour v kariéře. Pátý skončil už potřetí, jeho maximem je čtvrté místo shodou okolností také z osmé etapy v roce 2010 a z individuální časovky o tři roky později.

Calmejane o vítězství rozhodl v závěrečném stoupání na 1202 metrů vysoký Combe de Laisia Les Molunes a na cestě za životním úspěchem ho nezastavily ani křeče. Postaral se o druhé francouzské vítězství na letošní Tour, navázal na triumf Arnauda Démareho ze čtvrté etapy.

"Tohle je všechno, o čem jsem kdy snil," řekl Calmejane. "Když mě ke konci chytly křeče, musel jsem si dát lehčí převod, aby se mi líp šlapalo," dodal čtyřiadvacetiletý jezdec kontinentální stáje Direct Énergie, který už má na kontě také jedno etapové vítězství z loňské Vuelty a byl nejlepším vrchařem letošního Paříž-Nice.

Froome dorazil stejně jako Kreuziger v první velké skupině. V průběžné klasifikaci má vítěz předchozích dvou ročníků slavného závodu náskok dvanácti vteřin před krajanem a týmovým kolegou Geraintem Thomasem. O další dvě sekundy zpět je Ital Fabio Aru.

"Byl to hodně těžký den, zejména s výhledem na zítřejší etapu. Od začátku jsme byli pod tlakem, protože hodně favoritů zkoušelo útočit, ale kluci z týmu je vždycky dokázali zastavit," uvedl Froome, kterého nerozhodilo, ani když při jednom ze sjezdů vyjel ze silnice.

"Takticky to bylo hodně zajímavé. Měli jsme plán vyslat do brejku Sergia Henaa a Mikela Landu, ale dostali se tam s nimi i Mathias Frank a Pierre Latour. Proto to bylo náročné, protože jsme měli dva lidi v brejku, ale nemohli jsme jim nechat moc prostoru," dodal.

Nejlepší z českých jezdců je v průběžném pořadí Kreuziger, který si polepšil o čtyři místa na 24. příčku. Na Froomea ztrácí necelé tři minuty.

V neděli na peloton čeká náročná etapa, během které nastoupá celkem 4700 metrů, zakončená nebezpečným sjezdem do Chambéry. "Zítra to bude velmi, velmi těžké. Hodně nás to proseje," prohlásil Froome.

Výsledky cyklistické Tour de France - 8. etapa (Dole - Station des Rousses, 187,5 km):

1. Calmejane (Fr./Direct Energie) 4:30:29, 2. Gesink (Niz./LottoNL) -37, 3. G. Martin (Fr./Wanty), 4. Roche (Ir./BMC), 5. Kreuziger (ČR/Orica), 6. Aru (It./Astana), 7. Valgren (Dán./Astana), 8. Majka (Pol./Bora), 9. Brown (USA/Cannondale), 10. Hardy (Fr./Fortuneo) všichni -50, ...54. Cink (ČR/Bahrajn Merida) -9:34, 91. Štybar (ČR/Quick-Step) -20:56.

Průběžné pořadí:

1. Froome 33:19:10, 2. Thomas (oba Brit./Sky) -12, 3. Aru -14, 4. D. Martin (Ir./Quick-Step) -25, 5. Porte (Austr./BMC) -39, 6. S. Yates (Brit./Orica) -43, 7. Bardet (Fr./AG2R) -47, 8. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -52, 9. Quintana (Kol./Movistar) -54, 10. Majka -1:01, ...24. Kreuziger -2:41, 50. Cink -16:08, 84. Štybar -31:59.