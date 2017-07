Praha - Jeden z nejlepších českých rallyeových jezdců historie Roman Kresta se vrací na závodní tratě. Jedenačtyřicetiletý pilot ukončil v roce 2014 kariéru, nyní se však rozhodl pro návrat. Hodlá startovat v nadcházející Rallye Bohemia a srpnové Barum rallye Zlín, co bude poté, se teprve uvidí. Další starty pětinásobný český šampion, který pojede s vozem Škoda Fabia R5, zatím oficiálně neplánuje.

"Důvodů, proč se vracím, je několik. S trochou nadsázky mi dala rodina zelenou, zejména děti se ptaly, zda a kdy pojedu, protože nabídku jsem měl loni i předloni. Stejně se ptal i (navigátor) Péťa Starý, jestli si to nerozmyslím a ještě se nesvezeme. Říkal jsem, že přijde doba, a teď se vše určitým způsobem sešlo," řekl novinářům Kresta, za jehož návratem stojí i společnosti Benzina a Mogul, s nimiž dlouhodobě spolupracuje.

Před lety se rozhodl dále nezávodit i s ohledem na vážnou nehodu kamaráda a dlouholetého spolujezdce Petra Grosse. "Slíbil jsem mu, že až se dostane do formy, svezeme se spolu. No a na to musím být ve formě i já," řekl Kresta, jenž původně chtěl jet již v Českém Krumlově s Grossem.

Jeho stav však ještě není takový, aby mohl usednout do závodního auta. "Doufám, že je to pro něj dobrá motivace a třeba příští rok pojedeme. I pro mě je to jeden z důvodů k návratu. Je vidět, že když člověk věří a maká, může se stát zázrak. V jeho případě se stal," uvedl.

Kresta navíc rallyeový sport neopustil. Jeho tým totiž staví a servisuje vozy pro další piloty a úzce spolupracuje i s mladoboleslavskou automobilkou. A po dvou letech se mu podařilo dostavět kompletní zázemí vlastního týmu. "Člověk byl po tu dobu od nevidím do nevidím v práci. Teď jsme vše dokončili, tak jsem si řekl, že si udělám radost," pousmál se bývalý tovární jezdec Škody a Fordu, který má na kontě 38 startů v seriálu mistrovství světa.

Poprvé se do šampionátu MČR zapojí o víkendu, kdy se pojede v okolí Mladé Boleslavi Rallye Bohemia. Přestože soutěž v minulosti již pětkrát vyhrál, tentokrát na celkový výsledek nemyslí. "Neočekávám od sebe žádný výsledek. To je něco, co můžu říct poprvé. Dříve, když jsem jel, tak jsem vždy chtěl vyhrát. Teď je cílem se zúčastnit a rallye si chci užít," podotkl Kresta.

Je mu ale jasné, že fanoušci od něj budou očekávat výborné výkony. "Už jsem taky slyšel, že budu honit Kopejdu (Jana Kopeckého). A Venca (Pech) někde říkal, že mi řekne, jak mám závodit. Budu mu muset zavolat," pousmál se Kresta, který si je dobře vědom, že za absolutní českou špičkou bude po dlouhé přestávce zaostávat. "Nikdo nemůže očekávat, že budeme honit Honzu nebo Vencu. To je technicky nemožné," řekl.

K dispozici nicméně bude mít perfektně připravený vůz. "Technika bude stoprocentní, tím jsem si jistý. Uvidíme, jak na tom po dlouhé přestávce budu já," řekl Kresta, jenž neplánuje plnohodnotný návrat do českého mistrovství. "Do plného seriálu se určitě nevrátím," zdůraznil.