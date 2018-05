Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin se nezabývá myšlenkou, že by hlava státu mohla vykonávat nejvyšší úřad tři období po sobě. Prohlásil to dnes v Moskvě kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Reagoval tak podle agentury TASS na návrh čečenského parlamentu.

"Není to otázka, která by byla v pracovním programu prezidenta," konstatoval mluvčí. Putin, který s přehledem vyhrál březnové prezidentské volby, byl nedávno počtvrté uveden do úřadu hlavy státu, mandát mu vyprší v roce 2024. Nejvyšší ústavní funkce Ruska - prezidenta či premiéra - vykonává nepřetržitě od roku 2000.

Podle dnešních informací ruského tisku jednali o změně ústavních pravidel poslanci čečenského parlamentu ve čtvrtek. Jednomyslně odhlasovali návrh, aby se federální parlament v Moskvě zabýval možností umožnit prezidentovi vykonávat nejvyšší úřad třikrát po sobě. Nynější znění ústavy omezuje výkon prezidentské funkce dvěma mandáty následujícími po sobě.

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, oddaný Putinův stoupenec, nedávno prohlásil, že Rusko nemůže vést nikdo jiný. Putin by podle něj měl vládnout bez ohledu na množství mandátů.