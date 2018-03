Moskva - Kreml nepovažuje za projev nepřátelství skutečnost, že americký prezident Donald Trump neblahopřál svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi ke znovuzvolení v nedělních prezidentských volbách. Prohlásil to dnes kremelský mluvčí Dmitrij Peskov.

"Nepovažujeme to za nepřátelský krok. Jak víte, prezident Putin je otevřený normalizaci vztahů s americkými partnery tam, kde je to v našem zájmu nebo tam, kde to je zásadní," řekl Peskov novinářům. Naznačil, že Trumpovi i jiným státníkům možná gratulaci neumožnil nabitý program a možná se ozvou později. Dodal, že ještě dnes Putin přijímá gratulace od svých zahraničních protějšků.

V pondělí Kreml zveřejnil seznam osobností, které Putinovi blahopřály telefonicky nebo telegramem. Osobně šéf Kremlu hovořil například s prezidenty Číny, Běloruska, některých středoasijských postsovětských republik, ale také s premiéry Indie a Japonska. Zvlášť Kreml informoval o telefonátu mezi Putinem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Blahopřejné telegramy zaslala řada vrcholných představitelů ze zemí bývalého Sovětského svazu, Latinské Ameriky nebo i střední Evropy, včetně českého prezidenta Miloše Zemana. Západní politici jsou mezi nimi výjimkami, jednou z nich je německá kancléřka Angela Merkelová.

Bílý dům v pondělí uvedl, že "není překvapen" výsledkem ruských voleb a že se žádný blahopřejný telefonát neplánuje.

Putin byl v neděli hned v prvním kole podle očekávání zvolen prezidentem na dalších šest let. Mezi jeho protikandidáty přitom nebyl hlavní reprezentant opozice, protikorupční bloger Alexej Navalnyj, jehož kandidaturu znemožnil rozsudek, kterým byl podmíněně odsouzen za zpronevěru.

Během končícího Putinova funkčního období se zhoršily vztahy mezi Ruskem a Západem mimo jiné kvůli ruské anexi Krymu nebo nejnověji kvůli útoku nervovou látkou na bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala v Británii, z něhož je obviňována Moskva. Ve Spojených státech je Rusko obviňováno ze skrytého zasahování do tamních prezidentských voleb.