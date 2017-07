Hertogenbosch, Stuttgart - Tenistka Petra Krejsová vypadla na svém prvním turnaji okruhu WTA v Hertogenboschi ve druhém kole. Sedmé nasazené Ukrajince Lesje Curenkové podlehla 2:6, 3:6. Roger Federer v prvním zápase po dvou a půl měsících nečekaně prohrál na trávě ve Stuttgartu 6:2, 6:7 a 4:6 s Tommym Haasem.

Češka Krejsová nenavázala na překvapení z úvodního kola, v němž vyřadila bývalou světovou jedničku Jelenu Jankovičovou ze Srbska.

Šestadvacetiletá Krejsová, která se probojovala do hlavní soutěže z kvalifikace, se ve světovém žebříčku posune zhruba o 40 míst ze současné 277. příčky. Výrazně tak vylepší své dosavadní maximum.

Zatímco Jankovičovou dokázala Krejsová zaskočit, 37. hráčka světa Curenková byla nad její síly. K zisku prvního setu stačilo Ukrajince proměnit oba brejkboly, které si vypracovala. Druhou sadu začala Krejsová vedením 2:0, ale pak si prohrála čtyřikrát servis a soutěž pro ni skončila.

O senzaci se dnes postarala dvacetiletá Němka Antonia Lottnerová, jež vyřadila v 1. kole turnajovou jedničku Dominiku Cibulkovou ze Slovenska a připsala si první vítězství na WTA Tour. Šestá hráčka žebříčku Cibulková prohrála s kvalifikantkou, které patří 161. místo na světě, 5:7, 6:2, 4:6.

Federer při návratu nečekaně podlehl ve Stuttgartu Haasovi

Devětatřicetiletý německý veterán Haas odvrátil v utkání druhého kola o čtyři roky mladšímu Švýcarovi Federerovi mečbol a je nejstarším čtvrtfinalistou turnaje ATP od Jimmyho Connorse v roce 1995.

Federer po volném losu v prvním kole absolvoval premiérový zápas od 2. dubna, kdy triumfoval na turnaji v Miami, jehož ředitelem je právě Haas. Fenomenální Švýcar si dal po skvělém úvodu roku, během nějž trumfoval i na Australian Open a v Indian Wells, dobrovolnou pauzu a vynechal celou antukovou sezonu včetně grandslamového Roland Garros.

V utkání s Haasem, který plánuje letos ukončit kariéru, získal nejvýše nasazený Federer hladce první set 6:2. Druhá sada dospěla do tie-breaku, v němž měl Švýcar za stavu 8:7 mečbol, ale další tři výměny prohrál a set zakončil dvojchybou.

O osudu zápasu rozhodl Haasův brejk v pátém gamu rozhodujícího setu a zkušený německý tenista už utkání dopodával. Federerovi nebylo nic platných 23 es a utrpěl druhou porážku v sezoně. Jeho dosavadním jediným letošním přemožitelem byl Rus Jevgenij Donskoj, s nímž Švýcar v březnu v Dubaji nevyužil dokonce tři mečboly.

"Nemám slov. Už je to docela dlouho, co jsem vyhrál dva zápasy za sebou, a to, že se mi to podařilo proti Rogerovi, je jeden z největších okamžiků mé kariéry," uvedl Haas, jenž se loni podrobil deváté operaci. Čtvrtfinále si bývalá světová dvojka zahraje poprvé od turnaje v Římě v roce 2014.

Haas, jemuž patří v žebříčku až 302. místo a na turnajích při svém rozlučkovém turné startuje díky divokým kartám, připravil dobrému kamarádovi Federerovi čtvrtou porážku v sedmnáctém vzájemném utkání. Osmnáctinásobný grandslamový šampion prohrál svůj zahajovací zápas na travnatém turnaji poprvé od roku 2002, kdy ho ve Wimbledonu vyřadil Chorvat Mario Ančič.

"Nejsem z té porážky v šoku. Věděl jsem, že s Tommym můžu prohrát. Byl lepší. Pokud to někomu přeju, tak právě Tommymu," řekl Federer, jenž se příští týden představí v Halle, kde bude útočit na devátý titul.

Duel mezi veterány Federerem a Haasem byl "nejstarším" utkáním na ATP Tour od roku 1982, kdy se ve Viňa del Mar střetli třicetiletý Argentinec Ricardo Cano a devětačtyřicetiletý Chilan Luis Ayala.

Hamburský rodák dlouhodobě žijící na Floridě Haas se ve čtvrtfinále utká s krajanem Mischou Zverevem. Bývalá světová jednička Connors si v roce 1995 v Halle zahrál čtvrtfinále ve 42 letech, semifinále hrál jako čtyřicetiletý v roce 1993 v San Franciscu.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace):

Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi

(tráva, dotace muži 660.375 eur, ženy 250.000 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Bedene (8-Brit.) - Escobedo (USA) 6:3, 6:4, A. Zverev (2-Něm.) - Mannarino (Fr.) 6:2, 6:3, Müller (4-Luc.) - Seppi (It.) 7:6 (7:5), 6:4, Benneteau (Fr.) - Mahut (7-Fr.) 3:6, 6:2, 6:2, Benneteau (Fr.) - Mahut (7-Fr.) 3:6, 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Lottnerová (Něm.) - Cibulková (1-SR) 7:5, 2:6, 6:4.

Dvouhra - 2. kolo:

Curenková (7-Ukr.) - Krejsová (ČR) 6:2, 6:3, Witthöftová (Něm.) - Giorgiová (It.) 7:6 (7:5), 6:3, Vichljancevová (Rus.) - Petkovicová (Něm.) 6:3, 5:7, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Flipkensová (Belg.) 3:6, 6:1, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Flipkensová (Belg.) 3:6, 6:1, 6:2.

Turnaj mužů ve Stuttgartu

(tráva, dotace 701.950 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Haas (Něm.) - Federer (1-Švýc.) 2:6, 7:6 (10:8), 6:4, Kohlschreiber (Něm.) - Johnson (5-USA) 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (8:6), M. Zverev (6-Něm.) - Hanfmann (Něm.) 7:6 (7:1), 6:2, Pouille (4-Fr.) - Struff (Něm.) 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).