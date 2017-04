Praha - Hokejisté Brna vyhráli v pátém zápase semifinále play off extraligy na ledě Hradce Králové 2:1 a jsou krok od postupu do finále. Třetí výhru v sérii zajistil Kometě obránce Jakub Krejčík, který vstřelil dvě branky a připsal si asistenci. Mountfield bude odvracet vyřazení a konec sezony v sobotu na jihu Moravy.

Do první výraznější šance se dostal v 7. minutě domácí Jarůšek, brankáře Čiliaka však nepřekonal. Při vyloučení Vojtěcha Němce mohl otevřít skóre Knotek, ani on se však v koncovce neprosadil.

Do vedení se tak dostali hosté. K již vyloučenému Vydarenému přisedl na trestnou lavici za zdržování hry Dietz a Brno 76 sekund dlouhou přesilovku pět na tři využilo. Příležitost Zohorny ještě Rybár zlikvidoval, Krejčík už mu ale tvrdou střelou nedal šanci zasáhnout.

Při pokračující klasické výhodě mohl přidat druhý gól Erat, Rybár byl ale připraven. Následně si přesilovku zahráli domácí a kapitán Bednář připravil vyrovnání Knotkovi. Čiliak inkasoval po 164 minutách hry. V předešlých dvou duelech udržel čisté konto včetně minulé porážky po nájezdech.

Začátek druhé třetiny patřil Kometě a jen zásluhou Rybára to bylo dlouho nerozhodně. Postupně si poradil se šancemi Malleta, Erata i Ondřeje Němce. Mountfield následně srovnal krok, Bednář ani Picard však v koncovce také neuspěli. Ujal se až pokus Krejčíka ve 36. minutě, který se od modré čáry trefil pod horní tyč.

Východočeši mohli vyrovnat v početních výhodách v polovině závěrečné dvacetiminutovky. Čiliaka však překonat nedokázali, neujala se ani šance Jarůška v 51. minutě. Obětavě a takticky hrající hosté nakonec těsné vedení ubránili a při závěrečné dlouhé power play Hradce se prosadili potřetí.

Hlasy trenérů po zápase

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Začátek byl z obou stran trošku opatrnější. My jsme bohužel soupeři dali hloupou chybou přesilovku pět na tři a on ji využil. V přesilovce jsme srovnali ještě do konce třetiny. Ve druhé třetině byl soupeř lepší, ale jen do půlky. Kolem desáté minuty jsme se zvedli, byli agresivnější a aktivnější v útočném pásmu a i my jsme si vytvořili několik šancí. Nepodařilo se nám ale vyrovnat a bohužel se to nepodařilo ani v poslední třetině. Ztratili jsme dnešní zápas, ale série pokračuje v sobotu v Brně a chceme ji vrátit ještě do Hradce."

Kamil Pokorný (Brno): "Jsme hodně rádi, že jsme zápas zvládli, a myslím si, že zaslouženě. V první třetině jsme se poučili z neúspěšných přesilovek pět na tři a dnes jsme v ní dali gól. Domácí sice srovnali v přesilovce, ale myslím si, že ve druhé třetině jsme byli lepší. Měli jsme minimálně čtyři vyložené šance, nakonec nám tam spadl gól od modré čáry a byl hodně důležitý. Ve třetí části jsme se snažili hrát dobře v defenzivě. Zkomplikovali jsme si to čtyřmi minutami v oslabení, ale kluci to za přispění vynikajícího Čiliaka zvládli. A zvládli jsme i nervózní závěr."

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. T. Knotek (Jaroslav Bednář) - 11. Krejčík (O. Němec, H. Zohorna), 36. Krejčík (Kováčik), 60. Vondráček (Krejčík, Dočekal). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 6730. Stav série: 2:3.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - R. Pavlík, Džerinš, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, Trška - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.