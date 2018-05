Kodaň - Speciální test po zranění břišního svalu dnes absolvoval na hokejovém mistrovství světa v Dánsku obránce Jakub Krejčík. Šestadvacetiletá opora mistrovské Komety Brno nejdříve v tréninkové hale na sousedícím minihřišti otestovala osobní souboje s útočníkem Martinem Kautem. Následně se Krejčík zařadil do tréninku s týmem, s kterým se znovu připravuje od středečního srazu a po zlepšení stavu zranění vyrazil i do Kodaně.

"Měl deset nebo dvanáct minut osobní souboje a potom prošel celým hodinovým tréninkem. Cítil se dobře, ale počkáme na vyjádření doktora a i jeho, jak se zítra bude cítit. Většinou se to rozleží až do druhého dne. Pak tu situaci zhodnotíme a uvidíme, jak to dopadne," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček, který má na starosti obranu.

Krejčík se k týmu přiřadil po zisku titulu s Kometou minulý týden před Švédskými hrami v Södertälje a ve Stockholmu, kde nedohrál sobotní duel s Finskem. Kvůli zranění pak chyběl v nominaci na šampionát, jeho stav se však zlepšil a ve středu se opět zařadil do přípravy.

"Cítil jsem se dobře, uvidíme. Doufám, že to půjde a budu mít šanci týmu pomoci na turnaji," řekl Krejčík, který dosud startoval na třech světových šampionátech a má bronz z roku 2012 ze Stockholmu a Helsinek.