Utkání 2. kola play off NHL San Jose - Vegas. Hokejista San Jose Sharks Tomáš Hertl (vlevo) se snaží probít přes bránící hráče Vegas Golden Knights. ČTK/AP/Marcio Jose Sanchez

New York - Hokejisté Tampy Bay porazili Boston 3:1, sérii ovládli poměrem 4:1 na zápasy a postoupili v NHL do finále Východní konference. Jediný gól hostů dal David Krejčí. V Západní konferenci se prvním finalistou stalo Vegas, které zvítězilo na ledě San Jose 3:0 a v sérii vyhrálo 4:2 na zápasy.

Boston v předchozích dvou utkáních prohrával do desáté minuty 0:2, ale tentokrát si začátek pohlídal a v závěru první třetiny udeřil. Krejčí se v přesilové hře trefil z levého kruhu k bližší tyči nad rameno Andreje Vasilevského.

Krejčí figuroval na ledě i u vyrovnávací branky. Český útočník dostal puk z předbrankového prostoru jen mezi kruhy, kde ho přebral Brayden Point a prosadil se bekhendovou kličkou. Faul na Ondřeje Paláta, který dal v sérii dvě vítězné branky, potrestal střelou z pravého kruhu J.T. Miller. Postup Tampy Bay zpečetil Anton Stralman při powerplay střelou přes celé kluziště do prázdné branky. Druhý finalista vzejde z dvojice Washington - Pittsburgh.

Sezona v NHL skončila nejen Krejčímu, ale také Davidu Pastrňákovi, který je v produktivitě play off třetí s bilancí šesti gólů a čtrnácti přihrávek. Elitní lajna Bostonu (Pastrňák, Patrice Bergeron, Brad Marchand) nasbírala v sérii 23 bodů, ale jedenáct z nich si připsalo v úvodním utkání při výhře 6:2. Poté už vítězila jen Tampa Bay, která v posledních třech zápasech neinkasovala při rovnovážném počtu hráčů na ledě.

Vegas udeřilo poprvé ve 27. minutě, když v útočném pásmu dobře napadalo, získalo puk a Jonathan Marchessault střelou mezi betony otevřel skóre. Ještě ve druhé třetině zvýšil ranou od modré čáry Nate Schmidt, jehož gól ale potvrdil až později v přerušené hře videorozhodčí. Záběr prokázal, že pumelice obránce Golden Knights se odrazila ven od kamery v brance. Třetí gól přidal v závěru při powerplay Cody Eakin.

Čtvrtou nulu v letošním play off vychytal Marc-André Fleury, který v zápase zastavil 28 střel. Dvakrát svedl souboj s Tomášem Hertlem, který se dostal za obranu Vegas. Český útočník v první třetině trefil břevno, později za stavu 0:1 zastavil jeho bekhendovou kličku Fleuryho beton.

Vegas je třetím týmem v historii soutěže, který ve své první sezoně v NHL vyhrál dvě série play off. Předtím se to povedlo před sto lety Torontu Arenas a před půl stoletím St. Louis Blues. Nováček, do jehož základní sestavy se podruhé za sebou nevešel Tomáš Nosek, narazí ve finále Západní konference na vítěze série Nashville - Winnipeg.

Výsledky 2. kola play off NHL:

Východní konference - 5. zápas:

Tampa Bay - Boston 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 31. Point, 34. J. Miller, 59. Stralman - 20. Krejčí. Střely na branku: 22:28. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. J. Miller, 3. Point (všichni Tampa Bay). Konečný stav série: 4:1.

Západní konference - 6. zápas:

San Jose - Vegas 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 27. Marchessault, 36. Schmidt, 59. Eakin. Střely na branku: 28:33. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Marchessault, 3. Schmidt (všichni Vegas). Konečný stav série: 2:4.