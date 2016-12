New York - Hokejový útočník David Krejčí vstřelil ve čtvrtečním utkání NHL gól ve druhém zápase za sebou, ale s Bostonem podlehl doma Anaheimu 3:4. Jaromír Jágr se asistencí přiblížil v historické tabulce produktivity druhém Marku Messierovi, na něhož ztrácí už jenom tři body. Čtyřiačtyřicetiletý hráč s Floridou prohrál ve Winnipegu 3:4 po samostatných nájezdech.

Krejčí vyrovnal v přesilové hře při vyloučení Ondřeje Kašeho z dorážky na 3:3. Český útočník šestou trefou sezony částečně odčinil vlastní gól, který dal z hranice brankoviště, když se snažil zabránit v zakončení Andrewu Coglianovi. Vinu za gól, kterým Anaheim 24 sekund po oddechovém čase snížil na 1:2, bral Krejčí na sebe.

"První gól byl můj, každý měl mít jejich hráče. Potom jsem se do toho už jen snažil vložit hůl, abych mu znemožnil skórovat a takhle to dopadlo. To se stává, (brankář Chudobin) byl bez šance. Měli jsme před ním lépe bránit. Oni se vždy tlačili do brány, měli jsme je lépe pokrýt a více gólmanovi pomoct," uvedl rodák ze Šternberku.

Krejčí si v utkání připsal tři záporné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Stejně nelichotivou statistiku zaznamenal i český obránce Michal Kempný z Chicaga, které zvítězilo na ledě New York Islanders 5:4.

Florida vstřelila všechny branky v přesilových hrách v prostřední třetině, ve které otočila z 0:1 na 3:2. U vyrovnávacího gólu na 1:1 si druhou asistenci připsal Jágr, který má nyní na kontě 1884 bodů za 755 branek a 1129 přihrávek. "Já to beru tak, že mě překonal už dávno," uvedl před utkáním Messier, který připomněl, že Jágr získal další body (146) v KHL anebo během výluk NHL v evropských soutěžích (dalších 67 bodů). "Je ohromující, kolik bodů už nasbíral," dodal.

Winnipeg smazal v utkání s Floridou ztrátu v poslední části trefou Bryana Littlea, který skóroval i ve třetí sérii rozstřelu v situaci, kdy musel nájezd proměnit, aby zápas pokračoval. V šestém kole pak zařídil výhru Jets Mathieu Perreault.

Radim Vrbata se jednou asistencí podílel na výhře Arizony 3:2 po samostatných nájezdech v Torontu. Český útočník mohl rozhodnout už v prodloužení, kdy se po přihrávce Martina Hanzala ocitl sám před gólmanem, kterého si rychlou kličkou položil na led, ale jeho střelu zastavila tyčka. Vrbata neuspěl ani v nájezdech, ve kterých se prosadil jen ve třetím kole jeho spoluhráč Peter Holland.

V dresu domácího Toronta si po dlouhých šestnácti utkáních bez bodu připsal asistenci Roman Polák. Český obránce skvělou přihrávkou z vlastního pásma na útočnou modrou vyslal na zteč Mitchella Marnera, který nekompromisní ranou z pravého kruhu vyrovnal na 2:2.

Petr Mrázek se od utkání s Columbusem, ve kterém ho před týdnem vystřídal po třetím gólu uzdravený Jimmy Howard, nedostal do branky. Bez něho se ale Detroitu nedaří a prohrál všechny tři zápasy. Ve čtvrtek podlehl doma Los Angeles 1:4.

Výsledky NHL:

Boston - Anaheim 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Branky: 13. Chára, 13. Czarnik, 23. Krejčí - 13. Cogliano, 18. Bieksa, 21. Manson, 26. Rakell. Střely na branku: 34:27. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Rakell (Anaheim), 2. Backes (Boston), 3. Kesler (Anaheim).

NY Islanders - Chicago 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)

Branky: 3. Ladd, 4. Cizikas, 16. Strome, 21. Lee - 10. a 40. Panarin, 14. Anisimov, 15. Hossa, 54. Pánik. Střely na branku: 32:32. Diváci: 12.504. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Keith (oba Chicago), 3. Ladd (NY Islanders).

Toronto - Arizona 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 20. Matthews, 34. Marner (Polák) - 21. Martinook (Vrbata), 24. Ekman-Larsson, rozhodující sam. nájezd Holland. Střely na branku: 46:30. Diváci: 18.903. Hvězdy zápasu: 1. Holland (Arizona), 2. Matthews (Toronto), 3. Smith (Arizona).

Detroit - Los Angeles 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 8. Green - 54. a 57. Toffoli, 1. Forbort, 40. Dowd. Střely na branku: 18:31. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. Martinez (oba Los Angeles), 3. Green (Detroit).

St. Louis - New Jersey 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky: 18. Tarasenko, 23. Lehterä, 28. Pietrangelo, 49. Jakupov, 59. Berglund - 8. Henrique, 12. Wood. Střely na branku: 31:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Pietrangelo, 3. Fabbri (všichni St. Louis).

Nashville - Minnesota 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky: 13. Ellis, 29. Fisher - 20. a 60. E. Staal, 11. Brodin, 19. Coyle, 60. Granlund. Střely na branku: 36:19. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. E. Staal (oba Minnesota), 3. Fisher (Nashville).

Winnipeg - Florida 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 20. Byfuglien, 31. Lowry, 43. Little, rozhodující sam. nájezd Perreault - 25. Barkov (Jágr), 29. R. Smith, 32. Trocheck. Střely na branku: 32:44. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. R. Smith (Florida), 3. Byfuglien (Winnipeg).

Dallas - NY Rangers 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 48. Nash, 59. Zuccarello. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.212. Hvězdy zápasu:1. Lundqvist (NY Rangers), 2. Niemi (Dallas), 3. Nash (NY Rangers).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 29 19 4 6 92:64 42 2. Ottawa 30 16 3 11 73:82 35 3. Boston 32 16 3 13 77:79 35 4. Tampa Bay 30 15 2 13 87:84 32 5. Florida 31 13 5 13 74:86 31 6. Detroit 31 13 4 14 72:85 30 7. Toronto 29 11 7 11 83:90 29 8. Buffalo 28 11 6 11 62:75 28

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 30 20 3 7 108:87 43 2. NY Rangers 32 21 1 10 108:72 43 3. Philadelphia 32 19 3 10 105:97 41 4. Columbus 27 18 4 5 90:57 40 5. Washington 28 18 3 7 76:61 39 6. Carolina 29 12 6 11 77:82 30 7. New Jersey 29 12 6 11 71:87 30 8. NY Islanders 29 11 5 13 77:90 27

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 32 20 4 8 88:75 44 2. Minnesota 29 17 4 8 85:59 38 3. St. Louis 31 17 4 10 87:87 38 4. Winnipeg 33 14 3 16 86:99 31 5. Nashville 29 13 4 12 86:86 30 6. Dallas 32 12 6 14 81:100 30 7. Colorado 28 11 1 16 63:90 23

Pacifická divize:

1. San Jose 30 18 1 11 75:66 37 2. Anaheim 31 16 5 10 87:84 37 3. Edmonton 32 15 5 12 94:88 35 4. Calgary 32 16 2 14 84:92 34 5. Los Angeles 29 15 2 12 78:77 32 6. Arizona 30 11 5 14 69:93 27 7. Vancouver 30 12 2 16 73:94 26

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 32 39 (12+27) 2. Tarasenko (St. Louis) 31 37 (15+22) 3. Crosby (Pittsburgh) 24 33 (21+12) 4. Malkin (Pittsburgh) 30 33 (12+21) 5. Voráček (Philadelphia) 32 33 (11+22) 6. Kessel (Pittsburgh) 30 31 (10+21) 7. Seguin (Dallas) 32 31 (10+21) 8. Kučerov (Tampa Bay) 28 30 (13+17) 9. Giroux (Philadelhia) 32 30 (9+21) 10. Simmonds (Philadelphia) 32 29 (16+13) 21. Pastrňák (Boston) 27 26 (19+7) 78. Vrbata (Arizona) 30 20 (8+12) 94. Krejčí (Boston 32 19 (6+13)