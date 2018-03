Praha - Zatímco ještě v dobách socialismu bylo běžné nechat si ušít oblek, kostým, kabát či halenku na míru v krejčovském salonu, dnes této možnosti využívá jen minimum lidí. Důvodem je i to, že krejčí a švadleny podobně jako jiná řemesla v Česku téměř zanikla. Příčinou mohou být celosvětové změny v oděvním průmyslu, ale podle odborníků také systém českého školství. Na nedostatek kvalitních krejčí si ztěžují i módní návrháři. Lidé z oboru by rádi po vzoru jiných řemesel ustanovili cech krejčí a švadlen a věří v pomalu se rodící nový zájem mladých lidí o práci, která je tvůrčí a do jisté míry uměleckou tvorbou.

Teoretik módy a učitel Petr Tylínek chce prestiž povolání krejčí a krejčová zvednout. "Jak se jednou obléknete do obleku na zakázku, už to bez něj nejde, učí vás to nějak se pohybovat, postavit se, mluvit, máte k tomu doplňky," vypočítal v rozhovoru s ČTK výhody zakázkové výroby oděvů. A vzpomíná na své působení v jednom ze salonů před rokem 1989, kdy jej navštěvovala aristokratka, tehdy však pracující jako dělnice. "Ale měla potřebu každý měsíc se znovu obléknout, měla to v sobě," řekl.

Zákazník je u výroby od začátku do konce a mnohé o svém saku, kalhotách či kabátu ví. A ví, jakou práci dá zhotovit jej. "Dva tři měsíce chodíte na zkoušky, komunikujete, když potřebujete něco zkrátit nebo zúžit, vrátíte se, když potřebujete k saku došít kalhoty, víte, kam máte jít," říká a vzpomíná, že do roku 1990 se prodávaly i jakési polotovary - obleky na první zkoušky rozpracované, které pak krejčí došil na míru.

Jenže čekat dva měsíce může dnes být na překážku, zmiňuje módní návrhářka Monika Drápalová, která učí na Střední průmyslové škole oděvní stejně jako Tylínek. "Lidé jsou v době sociálních sítí zvyklí kliknout, koupit a zítra mít," říká a dodává, že i z její zkušenosti větší atraktivitu pro mladé lidi dnes má právě módní návrhářství, než "řemeslo".

Ale i na vysoké škole to podle ní studenty "doběhne". "Návrhářství není jen o výtvarném cítění, o kreslení, musíte rozumět materiálům, technologiím, šití, každý si musí řemeslnou praxí projít," říká a dodává, že i střední škola oděvní je "sítem", kdy ve druhém ročníku hodně lidí odchází, neboť výuku vnímají jako příliš náročnou. Absolventů je podle ní stále málo, protože málokdo u toho vydrží.

Nedostatek krejčí je podle ní kritický, výroba se stává problémem nejen pro návrháře, ale i pro velké oděvní firmy. České značky by rády šily své oblečení doma, ale nemohou najít pracovní síly, říká Drápalová, držitelka titulu Grand designér roku, která pracuje pro českou firmu Pietro Filipi. A designérské značky, které uvádějí na trh jen do stovky kusů, mají problém ještě větší. A zakázková krejčovství podle ní také chybí, byť existují, a častěji spíše pro muže. "Vznikají podobně jako barber shopy, pro muže, kteří o sebe pečují. Není málo těch, kdo si dávají šít košile na míru," říká.

Obor krejčí je podle Tylínka jedním z těch, kterému uškodila změna režimu v roce 1989. Salony, ve kterých často pracovali starší lidé včetně pamětníků těch prvorepublikových, byly postižené tehdy zavedeným daňovým znevýhodněním důchodců, kteří odešli a náhrada za ně nebyla. Svou velkou roli hraje i průmyslová výroba levné módy. Škol, kde se dnes obor krejčí a krejčová učí, je v Česku několik, na pánského krejčího se však děti učí jen v pražské Vyšší odborné škole oděvního návrhářství spojené se zmíněnou střední školou.

"Nedostatek kvalitních krejčových a švadlen je jedním z největším problémů, se kterým se při své práci potýkám," řekla ČTK další úspěšná návrhářka Zdeňka Imreczeová. Je jí líto, že obor krejčí se netěší velké prestiži. "Přitom je to řemeslo, které vyžaduje velké mistrovství, technické, ale zároveň i kreativní myšlení," uvedla. Doufá, že tak jako se v posledních letech zvýšila prestiž oborů jako je kadeřník nebo kuchař, mohlo by se totéž stát i pro švadleny. Na nedostatek švadlen si stěžuje i návrhářka Eva Brzáková, která se prý již s několika musela kvůli nekvalitní práci rozloučit.

Tylínek uvedl, že cestou ke zvýšení prestiže oboru může být ustanovení cechu. Podmínka pro to, aby mohl být ročník otevřen, je pět učňů. "Vyvažujeme to dámskými krejčovými, takže můžeme mít dva, tři studenty, abychom obor zachránili," říká. "Návrhářů je všude jako smetí, ale kdo to bude šít?" ptá se. "Bojujeme za záchranu oboru, který bude stále více potřeba," věří milovník kvalitní módy a učitel, který zatím ale pro výuku musí používat učebnice staré desítky let, protože nové nejsou k dispozici.